Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)

Проф. д-р Мария Стаевска и Мила Иванова (от ляво надясно)

Изглежда като алергия. Подути устни. Подуто лице. Ръка, която внезапно започва да се подува. Вземате антихистамин… и чакате. Само че понякога точно това чакане е най-опасното.

В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи!“ проф. д-р Мария Стаевска говори за наследствения ангиоедем - рядко генетично заболяване, което често остава неразпознато, защото прилича на нещо „обикновено“. А всъщност в най-тежките случаи може да доведе до задушаване.

Ще чуете:

  • кога един оток вече не е „просто алергия“;
  • защо антихистамините понякога не помагат изобщо;
  • какви симптоми лекарите никога не подценяват;
  • защо част от пациентите години наред получават грешна диагноза;
  • как един кратък онлайн въпросник може да насочи към животоспасяваща диагноза.

Проф. Стаевска е един от водещите специалисти по клинична алергология у нас и основател на Асоциация „Ангиоедем, уртикария и астма“, където вече е достъпен специален въпросник за пациенти със съмнение за ангиоедем.

Това е от онези разговори, които могат да накарат някого да разпознае симптомите навреме - при себе си или при близък човек.

Гледайте новия епизод на „Докторе, кажи!“:

