Всеки знае какво е цигара. Но стане ли дума за новите бездимни алтернативи, често възниква объркване. Това е така, защото всяко ново и непознато първоначално се възприема трудно и скептично, докато не бъде опознато и разбрано.

Основното, което различава бездимните алтернативи от цигарите, е в начина на употреба - те също доставят никотин, но без горене и без дим.

Важна информация: Бездимните алтернативи на цигарите не са без риск. Те са предназначени само за онези пълнолетни потребители на тютюн или никотин, които не се отказват напълно от употреба.

Кои са по-разпространените бездимните алтернативи и какво представляват:

Нагреваемите тютюневи изделия

Те се употребяват чрез устройства за нагряване на тютюн, които са проектирани така, че температурата е значително по-ниска от тази при горенето на цигара. При нагряване на тютюна се отделя аерозол, а не дим. Същевременно, температурата на нагряване на тютюна е достатъчна, за да се отделя никотин, но в сравнение с цигарения дим от горенeто, аерозолът от нагряването съдържа много по-малко и по-ниски нива на вредни вещества.

Електронни цигари, познати също като „вейпинг“ продукти

При тях няма тютюн, а течност с добавен в нея никотин и овкусители, която се нагрява чрез електронно устройство също при температура значително по-ниска от тази при горенето. При нагряването на течността се образува аерозол/пара, която съдържа никотин, както и други вещества с аромати. Съществуват течности за вейпинг, които не съдържат никотин, а само овкусители. Но при никотин съдържащите течности, най-често никотинът се извлича от тютюневото растение.

Никотинови паучове

Това са продукти за орална употреба. Представляват малки пакетчета, обикновено съдържащи целулозни влакна, в които е добавен никотин, който обичайно се извлича от тютюневото растение. Никотиновите паучове се поставят между венеца и горната или долната устна за около 30-40 минути, при което никотинът бавно се освобождава и се абсорбира постепенно през лигавицата на устата. Няма горене или нагряване, не се отделя нито дим, нито аерозол.

Трябва да се отбележи, че никотиновият пауч и снусът са различни продукти. Причината да се прави трудно разлика между тях е, че и двата продукта са за орална употреба и се използват по един и същ начин, но съдържанието им е различно.

Снусът също е пакетче, но в него има тютюн, докато в никотиновия пауч няма тютюн, а целулозни влакна/фибри, в които е добавен никотин. Снусът е разрешен за продажба и употреба единствено в Швеция от целия Европейски съюз. Ето защо срещаното у нас понятие „снуски“, използвано за никотиновите паучове, е невярно и подвеждащо.

Проблемът с горенето, който се елиминира при бездимните алтернативи

Цигареният дим при изгарянето на цигара съдържа над 6000 химични вещества, близо 100 тях познати като токсични и канцерогенни. Те са основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето.

При бездимните алтернативи димът се елиминира, което значително намалява образуването и излагането на много от тези вредни вещества.

Бездимните продукти не са без риск, те доставят никотин, който има пристрастяващи свойства. Но липсата на изгаряне и дим ги превръща в алтернатива за онези пушачи, които не се отказват напълно от употреба на тютюн и/или никотин. Пълният отказ от тютюневи и никотинови продукти винаги е бил и остава най-добрият избор.

А никотинът?

Никотинът има пристрастяващи свойства. След употреба, организмът не задържа никотина и това е причината потребителите на тютюн или никотин да ги употребяват. Той обаче не е канцероген и не е основната причина за заболявания, свързани с тютюнопушенето. Главната причина за заболяванията са токсичните вещества, отделяни във високи концентрации в дима при горенето на тютюна в цигарите.

Никотинът е основна причина за болшинството от потребителите да продължават да използват тютюневи и никотинови продукти, но не е единствената – други фактори, като ритуалът, вкусът и сетивното усещане, също са сред причините за продължаване на употребата.

Затова онези потребители, които не се отказват напълно и за които набавянето на никотин е важен фактор, вместо да продължат да пушат цигари, могат да преминат към бездимна алтернатива

Важно: Тютюневите и никотиновите продукти, включително бездимните алтернативи, са предназначени само за пълнолетни, но те не бива да се употребяват и от хора, които никога не са пушили, бременни или кърмещи жени, както и хора със сърдечни заболявания, високо кръвно налягане или диабет.

Трябва много ясно и категорично да се подчертае: Непълнолетните, подрастващите и децата не трябва да имат достъп и да употребяват тютюневи или никотинови продукти.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.