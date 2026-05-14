Кувьоз за новородени, произведен по технология на Формула 1 получи болницата в Разлог

Модерен високотехнологичен транспортен инкубатор за новородени, произведен по технология от Формула 1 получи болницата в Разлог. Ротари клуб Банско-Разлог направи дарението на МБАЛ „Д-р Асен Велев".

Кметът на община Разлог Красимир Герчев благодари на екипите на Ротари клуб Банско-Разлог и на екипа на болницата, които съвместно изграждат съвременна и модерна база – с високотехнологично оборудване и качествено здравеопазване.

Baby Pod 20 е съвременен транспортен кувьоз, предназначен за безопасно и комфортно транспортиране на новородени и педиатрични пациенти. Изработен е по технология на Формула 1, насочена към максимална защита при екстремни условия. Изработен е от високотехнологична конструкция от въглеродни влакна, съобразена с европейския стандарт за реанимобили CEN 1789. Това го прави значително по-лек и по-здрав от останалите транспортни инкубатори в света.

Вътрешността на инкубатора осигурява максимална защита и комфорт за бебето чрез вакуумен матрак, меки обезопасителни колани и специални секции от абсорбиращ вибрациите материал. Прозрачният капак позволява постоянна видимост и бърз достъп до пациента при необходимост.

„Това дарение не е просто апаратура, то е спокойствие за медицинските екипи, надежда за родителите и шанс за децата, изправени пред предизвикателството да се борят за живота си още от първия миг. Този транспортен кувьоз е инвестиция в живота и здравето на новородените деца.", сподели управителят на болницата Магдалена Коцакова.