Министър Ивкова пред БЛС: Скринингът за онкологични заболявания е сред приоритетите ми

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова проведе среща с представители на Българския лекарски съюз, по време на която бяха обсъдени приоритетни теми в сферата на здравеопазването и необходимостта от устойчиви решения по ключови политики в сектора.

От страна на Министерството на здравеопазването в срещата участваха също началникът на кабинета Ирина Борисова и директорът на дирекция „Обществено здраве" Илия Тасев. От страна на БЛС присъстваха председателят на съсловната организация д-р Николай Брънзалов, заместник-председателят д-р Иван Маджаров и главният секретар на БЛС д-р Валентин Пеев.

Проведен бе конструктивен диалог, като сред основните акценти беше организирането на скрининг за рак на маточната шийка и рак на дебелото черво.

Министър Ивкова беше категорична, че стартирането на национален онкологичен скрининг, като метод за вторична профилактика, е сред нейните приоритети. Тя подчерта, че процесът следва да бъде реализиран в съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз от 9 декември 2022 г. за засилване на превенцията чрез ранно откриване и новия подход на ЕС към скрининга за рак.

В рамките на разговора министър Ивкова даде пример с Обединеното кралство, където организираните национални програми за онкологичен скрининг се развиват и надграждат в продължение на десетилетия.

По думите ѝ България също следва да изгради устойчив модел, който да се прилага ежегодно и последователно, тъй като именно дългосрочният подход е ключов за реалното намаляване на късно диагностицираните случаи и за по-добри резултати в лечението на пациентите.

Министър Ивкова отбеляза още, че към момента се извършва детайлен преглед на цялата налична документация, свързана както с алгоритмите, разработени от БЛС, така и с двете Национални програми, които са публикувани за обществено обсъждане.

От страна на БЛС заявиха готовност да съдействат с необходимата експертиза и да подпомогнат реализирането на дейностите, свързани със скрининговите програми.

По време на дискусията бяха поставени на дневен ред и теми като наредбата за телемедицината, продължаващото обучение на лекарите и въвеждането на механизъм за оценка на качеството на медицинските услуги, които предстои да бъдат обсъждани в по-голяма детайлност на последващи работни срещи.

Министър Ивкова и представителите на БЛС изразиха взаимно задоволство от проведената конструктивна среща и се обединиха около необходимостта от активен диалог по актуалните теми в здравеопазването, както и по идеи за развитие и надграждане на политиките в сектора.