Студент почина, а двама други се лекуват след епидемия от менингит в Оксфордшир, съобщи Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA). Той е посещавал колежа Хенли, според общопрактикуващ лекар.

"Скъпи пациенти, тази сутрин се свързахме с Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство относно много тъжната новина, че студент в колежа Хенли е починал със съмнение за менингококова болест", казват от клиниката "Харт" в Хенли на Темза в изявление от днес, цитирано от NOVA.

От "Харт" казват още, че активно се свързват с тези, които може да са изложени на риск поради тясната си връзка със съответния студент.

"Броят на потвърдените случаи е много нисък, така че в момента няма планове за местна програма за спешна ваксинация срещу менингит", допълниха от клиниката "Харт".