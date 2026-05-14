ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Карамфилова: Язовирите в страната са в оп...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22850345 www.24chasa.bg

Студент почина, а двама други се лекуват след епидемия от менингит в Оксфордшир

1728
Епидемията се е разразила в уневирситета. Снимка: Архив

Студент почина, а двама други се лекуват след епидемия от менингит в Оксфордшир, съобщи Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA). Той е посещавал колежа Хенли, според общопрактикуващ лекар.

"Скъпи пациенти, тази сутрин се свързахме с Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство относно много тъжната новина, че студент в колежа Хенли е починал със съмнение за менингококова болест", казват от клиниката "Харт" в Хенли на Темза в изявление от днес, цитирано от NOVA.

От "Харт" казват още, че активно се свързват с тези, които може да са изложени на риск поради тясната си връзка със съответния студент.

"Броят на потвърдените случаи е много нисък, така че в момента няма планове за местна програма за спешна ваксинация срещу менингит", допълниха от клиниката "Харт".

Още здравни новини вижте тук
Епидемията се е разразила в уневирситета. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)