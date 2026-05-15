Очите могат да разкрият риска от остеопороза

Очите са прозорец към по-дълбокото ни здраве. Като единственото външно продължение на централната нервна система, тези сетивни органи могат да отразяват не само състоянието на мозъка и кръвоносните съдове, но и на самите ни кости.

Популационни проучвания в Сингапур и Великобритания вече показват, че рискът от остеопороза при даден човек може да бъде свързан с това колко бързо стареят очите му, съобщи Science Alert.

Остеопорозата е „тиха" загуба на костна минерална плътност, която засяга почти 20% от световното население. Тя е особено разпространена сред жените след менопауза и възрастните хора и води до отслабване на костите, което може да увеличи риска от фрактури по потенциално смъртоносен начин.

Към момента няма лек, а диагностицирането чрез сканиране на костната плътност понякога може да се случи твърде късно, за да бъдат предприети превантивни мерки, като увеличаване на физическата активност или промяна в храненето.

Често тези сканирания не се препоръчват, докато човек над определена възраст не счупи кост. Може би заснемането на ретината е по-лесен начин да се следи състоянието на костите с напредването на възрастта.

Очите са едно от малкото места в тялото, където нервите, кръвоносните съдове, възпалителните маркери и метаболитните признаци могат да се наблюдават без използване на инвазивни методи.

Имайки това предвид, популационно проучване на близо 2000 възрастни в Сингапур разкрива важна връзка: колкото по-стара изглежда ретината според някои маркери, толкова по-ниска вероятно е костната минерална плътност на този човек.

Обръщайки се към проучване на UK Biobank с близо 44 000 участници, същият изследователски екип отново открива подобна тенденция. Колкото по-стара изглежда ретината, толкова по-висок е рискът от развитие на остеопороза с течение на времето, дори и след отчитане на основните рискови фактори.

„Тези резултати предполагат, че биологичното стареене на ретината може да отразява по-широки процеси на стареене, свързани със здравето на скелета. Следователно образната диагностика на ретината може да предостави прост, неинвазивен и достъпен начин за подпомагане на скрининга за риск от остеопороза", заключават авторите, водени от изследователи от Сингапурския институт за очни изследвания.

През последните години най-вътрешният слой на окото, известен като ретина, се очертава като потенциално мощен предиктор за общото здравословно състояние. Някои проучвания сочат, че признаците дълбоко в очите ви могат дори да разкрият кои хора са изложени на най-голям риск от когнитивен упадък или по-бързо стареене.

Тези идеи все още са експериментални, но доказателствата се натрупват, че ретината съдържа ключове към нашето скрито състояние. Разчитането на тези сигнали, за да се извлича информация за различни органи като сърцето или мозъка, остава голямо предизвикателство.

Изкуственият интелект (AI) ни помага да разграничим различните детайли, като пресяваме огромни масиви от данни. Екип, ръководен от офталмолога Циншенг Пен от Националния очен център в Сингапур, обучава модел за дълбоко обучение да предсказва колко бързо старее ретината, използвайкиблизо 130 000 изображения на ретината от повече от 40 000 участници в южнокорейско здравно проучване.

Този AI модел, наречен RetiAGE, след това е приложен към популации в Сингапур и Великобритания, за да предскаже 10-годишната вероятност за диагноза остеопороза или фрактура. Моделът не е изчерпателен и се основава само на някои маркери за стареене на очите, но той предполага, че очите са тясно свързани със здравето на костите.

За всяко увеличение на стандартното отклонение в RetiAGE, изследователският екип наблюдава 12% по-висок риск от остеопороза в набора от данни от Великобритания. Това важи дори след отчитане на възраст, пол, индекс на телесна маса, физическа активност, тютюнопушене и сърдечно-съдово здраве.

Макар жените да са по-склонни да бъдат диагностицирани с остеопороза, връзката между здравето на костите и здравето на очите в набора от данни от Обединеното кралство изглежда по-силна при мъжете. Всяко увеличение на стандартното отклонение в RetiAGE е свързано с 25% по-висок риск от остеопороза в тази подгрупа.

Костите и очите са много различни части на тялото, но се влияят от сходни фактори на начина на живот, като физическа активност, диета и излагане на слънчева светлина. Това означава, че ако очите стареят по-здравословно, вероятно и костите също.

Възможно е да има и общи генетични фактори. Ген, който регулира имунните клетки в окото, например, е отговорен и за производството на важни костни клетки. Освен това има и общи рискове. Проблеми с възпаленията или съдовата система могат да засегнат както костите, така и очите. Прегледът при офталмолог, например, може да помогне за откриването на случаи на високо кръвно налягане.

Интересното е, че хипертонията и остеопорозата са тясно свързани и имат общи основни характеристики. Някои проучвания дори предполагат, че високото кръвно налягане може да доведе до по-нисък костен обмен.

Нищо в тялото не съществува в изолация. Ако очите ни дават информация, тя може да се отнася и до множество други аспекти на човешкото здраве. В проучване на населението в Южна Корея от 2018 г., например, учените установяват връзка между остеопорозата и възрастово свързана макулна дегенерация, но само при жени.

„Показателите RetiAGE, които могат лесно да се извличат от стандартни снимки на ретината, предлагат неинвазивен, евтин и повторяем метод за измерване. Резултатите от нашето проучване подчертават потенциала на използването на снимки на ретината за скрининг на пациенти с предклинична остеопороза", твърдят Пенг и колегите му.

Изследването е публикувано в PLOS Digital Health, съобщава БГНЕС.