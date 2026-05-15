Онкохирургът д-р Ваня Митова беше удостоена с отличието „Знакова личност"

На 12 май в резиденция „Тера" на специална церемония Сдружение за култура „Знакова личност" и район "Младост"-Столична община отличиха д-р Ваня Митова, началник на Отделение по хирургия на гърда и реконструктивна хирургия към УСБАЛ по онкология "Проф. Иван Черноземски" - гр. София и създател на мобилното приложение BreastHelp

Номинацията за почетното отличие е направена от пациенти на д-р Митова – признание с особена стойност за нейния професионализъм, отдаденост и принос към съвременната онкологична грижа в България. Отличието „Знакова личност" се присъжда на изявени български личности с висок професионален и обществен принос в областта на медицината, науката, културата и обществения живот.

Призът беше връчен от Здравко Попов и д-р Цвета Авджиева, председател на сдружение "Знакова личност" в присъствието на носители на отличието и обществени личности, сред които акад. Дамян Дамянов, проф. Ива Христова, проф. Станка Маркова, Димитър Томов, Юлиян Плачков, Мануела Георгиева, Костадин Пасев, Силвия Павлова, Ирена Атанасова, Ивайло Спасов и Асен Асенов от район "Младост"-Столична община. Сред гостите бяха онкохирургът проф. Иван Гаврилов, колеги лекари и медицински сестри на д-р Митова, нейни пациентки и близки.

„Благодаря за номинацията и благодаря за признанието. Благодаря на моите родители, които ме научиха, че най-важно първо е да бъда достоен човек, а след това всичко останало. Благодаря на медицинските сестри, които са тук с мен в празничния ден, вместо да празнуват. Много е важно да благодаря на моите пациенти, които са тук днес и които всъщност са ме номинирали. Дълбок поклон! Вие бяхте пациенти, а днес сте здрави жени. От проф. Гаврилов научих, че "ние станахме велики, защото стъпихме на раменете на титани". Затова благодаря на моите учители, че ми дадоха възможността да стъпя на техните рамене, за да мога днес да бъда тук пред вас. Благодаря!", каза д-р Ваня Митова.