Министър Катя Ивкова обеща диалог със здравните специалисти

Ще разчитам на конструктивен диалог и предложения за устойчиви решения, каза здравният министър Катя Ивкова при откриването на Националната конференция по здравни грижи с балканско участие на тема „Здравните грижи на XXI век – съвременни аспекти и предизвикателства". Събитието е организирано от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и регионалната колегия на асоциацията в София.

Всички знаем какви са трудностите, с които се срещате и смятам, че заедно с един конструктивен диалог можем да намерим най-правилните и, най-важното - най-устойчивите решения, каза министър Ивкова в обръщението си към здравните специалисти. Много е важно да се привличат млади кадри, защото в крайна сметка всички имаме нужда след 20 - 30 години нашата здравна система да бъде подкрепена от всички необходими звена в нея, каза още министър Ивкова.

По нейните думи професионалистите по здравни грижи са най-ценният ресурс в системата на здравеопазването и най-ценният помощник на пациентите. Сигурна съм, че всички пациенти имат уважение към вас, каквото вие заслужавате, каза още тя, цитирана от БТА.

Ивкова изрази надежда, че на следващата сесия на Световна здравна асамблея в делегацията на България ще присъства и представител на професионалистите по здравна грижа. Министърът допълни, че иска да постави важен фокус и върху обезпечеността на специалистите по здравни грижи.