Редовното ядене на яйца пази от загуба на памет

Рискът от алцхаймер намалява с 27%, ако присъстват в менюто ни поне пет пъти седмично

Продължителността на живот се увеличава, но с нея скачат и случаите на деменция. Все повече възрастни хора се нуждаят от помощ, тъй като паметта им изневерява. Някои не са в състояние да изпълняват дори рутинни, ежедневни задачи като хранене и обличане, макар телата им да продължават да функционират нормално. Това може да продължи с години, превръщайки се в кошмар, не само за болния, но и за неговите близки.

Което обяснява и защо търсенето на места в старческите домове расте, като някои анализи сочат, че съвсем скоро ще има недостиг на такива в страните със застаряващо население, сред които е и България. Просто ще се окаже, че липсват млади хора, които да работят в тях.

А и очакванията са страдащите от деменция в света да достигнат 139 милиона през следващите 25 г., като в момента са под 60 млн. При една от най-често срещните й форми - алцхаймер, случаите се удвояват на всеки 20 години, което кара учени от цял свят да търсят начини тази тенденция да бъде забавена.

Последно изследователи от университета в Лома Линда огласиха резултати от свое проучване. Те са тествали как редовната консумация на яйца влияе върху мисловните процеси. Причината е, че те са

източник на полезни протеини

и често биват включвани в здравословни хранителни режими. А калифорнийският град е известен с голяма концентрация на дълголетници, и то такива, които почти нямат проблеми с паметта или пък с хронични заболявания. Продължителността на живот в Лома Линда е с 10 години по-висока от средната за Америка. И предишни изследвания са показали, че това изключително дълголетие може да се корени във вярата, която изповядват местните хора. Повече от половината от 24-те хиляди души, живеещи в Лома Линда, са последователи на Църквата на адвентистите от седмия ден. Градът всъщност е основан от неин пастор в началото на XX век, който проповядва, че тялото трябва да се пази, защото е храм за връзка с Бог. Това означава да се яде предимно растителна храна, да се правят редовни упражнения и да се празнува съботата като ден за почивка.

Затова местният университет се заема детайлно да проучи техния начин на живот и как той се отразява на мисловните процеси с напредване на възрастта. За целта дългосрочно са проследявали здравословния статус на близо 40 000 души, сред които е имало и адвентисти от седмия ден, грижещи се добре за себе си. В хода на проучването 2858 доброволци са развили болестта на алцхаймер. Малцина от тях обаче са се хранили здравословно.

Учените са установили, че хората, които са яли яйца около пет или повече пъти седмично, са били с до 27% по-малко склонни да развият Алцхаймер в рамките на 15-годишно проучване в сравнение с тези, които рядко или никога не са ги консумирали. Рискът е бил с около 20 процента по-нисък и при включващите ги в менюто си четири пъти в рамките на седем дни.

Получените от тях резултати надграждат данни от предишно изследване, което установява, че пълното избягване на яйца увеличава шанса да се разболееш с 22%. Според изследователите те съдържат няколко хранителни вещества, за които се смята, че подпомагат здравето на мозъка. Сред тях са холин, витамини B12 и D, селен, йод и омега-3 мастни киселини.

Учените от Лома Линда са тествали и хранителни заместители на яйцата, които също са богати на протеини. Открили са, че храни като ядки, семена и бобови растения също имат положително въздействие, което предполага, че общите хранителни модели са свързани с мисловните процеси.

Затова те не могат да кажат със сигурност на този етап, че само яденето на яйца предотвратява появата на алцхаймер. Но смятат, че те могат да влияят върху риска да развиеш болестта, когато са част от спазване на здравословна диета. Също така трябва да се има предвид, че повечето от участвалите в проучването хора са избягвали и други

рискови фактори като тютюнопушене и употреба на алкохол

Въпреки това получените резултати се смятат за много обнадеждаващи, тъй като предишни изследвания даваха неубедителни данни за връзката между яденето на яйца и появата на деменция. Някои бяха установили потенциални когнитивни ползи, а други - малък или никакъв ефект.

Наблюдава се и промяна в мисленето относно въздействието на яйцата върху нивата на лош холестерол. Докато по-стари проучвания съветваха да се ограничи приемът им, по-скорошни твърдят, че това не е необходимо, тъй като тяхното влияние върху холестерола в кръвта е далеч по-малко от това на наситените мазнини. По тази причина яйцата се считат за безопасни като част от балансирана диета, а страховете на експертите са по-често свързани с това как се приготвят или с какво се консумират. Например положителният ефект ще е нищожен, ако ги пържите самостоятелно или пък с бекон, защото тогава ще приемете много мазнини. А проучвания са показали, че наднормените килограми и сърдечносъдови проблеми увеличават риска от деменция. Даже някои са стигнали до заключение, че 40% от случаите могат да бъдат предотвратени или забавени чрез промяна в начина на живот, като например контролиране на кръвното налягане, увеличаване на физическата активност и намаляване на тютюнопушенето.

Между изследователите обаче все още няма консенсус, какъв да бъде дневният лимит за ядене на яйца. Английският професор по кардиология Санджай Прасад обаче смята, че седем на седмица е разумно количество за здрав човек и четири-пет за хора с рискови фактори като диабет и сърдечни заболявания. “Когато ядете храна, съдържаща холестерол, той може да се отложи в кръвоносните съдове. Високите му нива да доведат до сърдечни заболявания. Другото нещо е, че химикалите в яйчния жълтък могат да се метаболизират, за да създадат вещество, наречено триметиламин N-оксид, което

причинява възпаление на сърдечните съдове

Затова мисля, че не трябва да се прекалява с яйцата”, обяснява проф. Прасад пред “Дейли мейл”.