Нигериец оглави детското отделение на болницата в Каварна

Нигериец, който е възпитаник на Медицински университет Варна, е новият началник "Детско отделение" в каварненската болница, съобщава местният вестник "Факел - Каварна плюс".

Д-р Белло Данге Моде завършва през 2008 година. През 2021-ва специализира "Педиатрия" в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Марина", след което работи активно в различни болници в страната, сред които в градовете Свищов и Добрич.

Семеен е с деца, поканата на управителя на "МБАЛ Каварна" ЕООД- Цветанка Димитрова, приема с охота, защото смята, че може да спечели сърцата на пациентите и работи за тяхното здраве. Средно на последната си месторабота е преглеждал на ден по 30-40 деца. Надява се да може скоро да се настани тук със семейството си, което към момента е в областния град. В България е от над 20 години, владее добре българския език и не мисли, че ще има проблеми в общуването с болните малчугани и родителите им.