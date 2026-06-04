Честото плакнене с вода за уста може да вдига кръвното

На тези, които използват течността за "по-лесна" хигиена, стоматолозите казват: Трябва да се прилага само като допълнение, а не като заместител на миенето на зъбите и ползването на конец

Всички сме приели за аксиома, че грижата за устната хигиена е въпрос на свеж дъх и здрави зъби. И колкото повече почистващи материали - толкова по-добре. Оказва се обаче, че процесите в устата ни имат далеч по-дълбоко отражение върху нашето общо здраве, включително върху сърдечносъдовата система. Новото мащабното проучване SOALS, публикувано в кардиологичния журнал Hypertension, хвърля нова светлина върху това как честото използване на вода за уста без рецепта може да влияе на важни химични регулатори в нашето тяло.

Резултатите от изследвания показват, че участниците, които използват вода за уста два или повече пъти дневно, имат 85% по-висок риск от развиване на хипертония - високо кръвно налягане, в сравнение с тези, които я използват по-рядко или изобщо не я включват в хигиенните си навици. Проучването над кръгло 1200 участници е продължило 3 години - достатъчен срок според науката, за да се отхвърли влиянието на случайни съвпадения.

Ключът към връзката на навика за често плакнене с кръвното се крие в една малка, но мощна молекула – азотен оксид (NO), известен още и като азотен монооксид. Той е жизненоважен за регулиране на артериалното налягане, съдовия тонус и нивата на възпаление в организма. Важен източник на азотен оксид започва точно в устата ни: специфични добри бактерии превръщат нитратите от храната в нитрити, които след поглъщане се трансформират в азотен оксид в кръвта и тъканите ни.

Учените установяват, че честата употреба на вода за уста е свързана със значително по-ниски нива на нитрити в серума в сравнение с по-рядката употреба. Това предполага, че интензивното използване на антибактериални средства може да наруши деликатната система от микроорганизми в устата. Устният микробиом е втората по големина и разнообразие бактериална общност в човешкото тяло след червата. Използването на силни антисептици води до дисбиоза – унищожаване на полезните видове и свръхрастеж на потенциално опасни бактерии.

Добрите микроби в устата подпомагат производството на азотен оксид. Тялото се нуждае от него, за да отпуска кръвоносните съдове и да поддържа кръвното налягане по-ниско. Тъй като нямаме ензим за преработка на нитратите от храната, ние разчитаме изцяло на бактериите в задната част на езика (вейлонела, актиномицес, нейсерия) да свършат това. При поглъщане този нитрит се превръща в азотен оксид в киселинната среда на стомаха, което спомага за вазодилатацията - понижаване на кръвното налягане. Антибактериалните води до голяма степен спъват процеса на неговия старт в устата, като убиват тези бактерии.

Предишни анализи на същата група дори показват повишен риск от развитие на преддиабет при хората с интензивна употреба на вода за уста за продължителни периоди от време. По своята методика изследването е напречно, което означава, че то наблюдава връзки и асоциации в определен времеви диапазон, но не може категорично да докаже причинно-следствена връзка. Учените също така посочват, че водите за уста се различават значително по своя състав и концентрация, а в проучването са разглеждани общо продуктите без рецепта, без да се делят на конкретни марки. Освен това ефектите могат да бъдат специфични и да зависят от много индивидуални фактори.

Науката не ни казва да изхвърлим водата за уста, тя е ценен инструмент за орална хигиена. Основното предимство е, че помага за намаляване на плаката и бактериалното натоварване.

Резултатите обаче ни приканват към информираност и умереност. Прекомерната употреба може да има неочаквани системни ефекти, които тепърва ще бъдат обект на по-задълбочени клинични проучвания.

Както при всяка здравна практика, консултацията със зъболекар или лекуващ лекар остава най-добрият начин да намерите баланса, който е правилен едновременно за вашата усмивка и за сърцето ви.

За хора със здрави венци и зъби има малко доказателства, че водата за уста без рецепта осигурява значителна допълнителна защита отвъд редовното миене на зъбите и използването на конец за зъби.

Специалистите по дентална медицина подчертават, че чисто механичното отстраняване на плаката - чрез четкане и с конец за зъби, е далеч по-важно от всяко химическо изплакване. Подобно на това, което правят антибиотиците, антисептичните води често убиват и полезните бактерии заедно с лошите, което води до дисбаланс в микробиома в устата.

Смята се също, че по принцип използването на вода за уста веднага след миене на зъбите отмива концентрирания флуорид в пастата за зъби, намалявайки нейната ефективност.

Според някои изследвания пък водите за уста на силна алкохолна основа могат да причинят сухота в устата, което всъщност може да доведе до влошаване на дъха и според крайните мнения - до повишен риск от кариеси.

На тези, които използват вода за уста като “по-лесна” хигиена, стоматолозите казват: Водата трябва да се използва само като допълнение, а не като заместител на миенето на зъбите и използването на конец за зъби.

Въпреки че не е необходима за всички, зъболекарите препоръчват вода за уста за специфични ситуации и състояния.

Например терапевтични изплаквания с антибактериалните средства може да помогнат в ранните стадии на заболяване на венците. Въпреки това те често се препоръчват за относително краткосрочна употреба - между 2 и 4 седмици, като част от лечение на лека до умерена пародонтоза. Водите за уста с натриев флуорид имат одобрението на зъболекарите за управление и предотвратяване на зъбен кариес при специфични групи хора с висок риск от бактериално рушене на зъбите. В случая се залага на периодично приложение за укрепване на емайла. Водите за уста често се препоръчват за подпомагане на заздравяването след хирургични процедури, като например вадене на зъб, особено когато традиционното миене не е възможно поради шевове.

Какво прави впечатление в списъка на ползите? Общото е уточнението за временното прилагане. Към постоянната и особено към честата употреба на вода за уста няколко пъти на ден повечето специалисти имат резерви.