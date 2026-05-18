При висока кръвна захар по-добре вдигайте тост с безалкохолни вино и бира

Редовното пиене на спиртни напитки води до затлъстяване или възпаление на панкреаса, които могат да отключат диабета

Много често диабетици задават въпроса: “Мога ли да си позволя да пия алкохол?”.

Няма еднозначен отговор. Той зависи от препоръката на ендокринолога ви съобразно вашия частен случай, от контрола на диабета, наличието на усложнения и умението да реагирате при ниска кръвна захар, известна в медицината като хипогликемия. Това състояние е важно, тъй като е често усложнение при диабетиците и особено при тези, които употребяват алкохол.

За хипогликемия говорим, когато кръвната захар падне под 4 ммол/л. Симптомите могат да включват:

Чувство на глад

Прималяване

Главоболие

Гадене

Повръщане

Треперене

Учестен пулс

Промени в поведението

Изпотяване

Бледа кожа

Неспокойствие

Помрачаване или загуба на съзнанието

Както може би някои от вас са се досетили, част от тези симптоми могат да бъдат объркани с признаци на алкохолна интоксикация. Това крие своите рискове, особено ако хората около вас не са запознати с диагнозата ви и с възможността за поява на хипогликемия.

Болните от диабет най-често приемат определени групи лекарства и/или инсулин, които понижават кръвната захар. Черният дроб, от друга страна, при нужда може да я повиши, но под въздействие на алкохола той не е способен ефективно да извършва тази своя функция. Комбинацията от тези механизми може да доведе до хипогликемия.

Рискът от ниска кръвна захар се увеличава допълнително при прекомерна физическа активност

и недостатъчен прием на храна.

Трябва да се има предвид, че хипогликемията може да продължи дълго след приема на алкохол и затова е редно да се следи стриктно кръвната захар, както и да се вземат навременни мерки за ниското ѝ ниво.

Какво да направя, ако имам ниска кръвна захар?

Първо бихте могли да приемете глюкозна таблетка, супена лъжица захар или сладка напитка, като се уверите, че тя съдържа захар, а не неин заместител. След това очаквайте подобрение на симптомите до 15-20 минути. При тежко състояние или загуба на съзнание трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Има ли други негативни последствия от алкохолния прием при диабетиците?

Ето какво друго може да очаквате:

Временно повишаване на кръвната захар при прием на алкохолни напитки, богати на въглехидрати като ликьор, бира, сладко вино, коктейл Влошаване на вече налични усложнения на диабета – високо кръвно налягане, високи триглицериди, увреда на нервите, очите и бъбреците Наддаване на тегло Повлияване на разсъдъка, което може да доведе до грешки в диетата Възпаление на панкреаса Увреждане на черния дроб

Какви указания да спазвам, ако употребявам алкохол?

Вече може би се уверихте, че приемът на алкохол при диабетиците може да крие своите рискове и поради това при много пациенти се препоръчва неговото ограничаване или избягване. Добър избор са безалкохолните алтернативи на напитки като вино и бира.

Ето няколко съвета, които могат да ви бъдат от полза, ако решите да приемате алкохол:

- Препоръчителни са до две чаши на ден, ако сте мъж, и една чаша дневно, ако сте жена. Под една чаша се разбира 350 мл за бира, 150 мл за вино, 45 мл за твърд алкохол.

- Следете стриктно вашата кръвна захар преди и периодично след прием на алкохол. Ако тя е ниска, въздържайте се от такива напитки.

- Не приемайте алкохол на гладно

- Избягвайте да пиете алкохол сами, а вместо това го правете в компанията на някой, който знае, че страдате от диабет и може да развиете хипогликемия

- Носете със себе си нещо сладко, което да приемете при ниска кръвна захар като например глюкозни таблетки

- Обсъдете с вашия лекар как да коригирате диабетната си терапия при прием на алкохол, за да избегнете хипогликемия

- В периода около приема на алкохол избягвайте интензивна физическа активност

- Поддържайте добра хидратация

- Използвайте сензори за непрекъснатo проследяване на глюкозата, които позволяват 24-часов контрол на кръвната захар и алармиране при хипогликемия

Възможно ли е алкохолът да доведе до диабет?

Пряко алкохолът няма как да причини захарен диабет. Косвено обаче прекомерната му употреба може да доведе до затлъстяване или възпаление на панкреаса. Те от своя страна са способни да отключат развитието на диабет. Поради това умерената консумация или въздържанието от алкохола могат да се окажат ключови за намаляване на този и редица други здравни рискове.