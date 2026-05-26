Живот с труден човек може да ви състарява с 1,5% по-бързо

Намалете контактите с всеки, който постоянно внася стрес. Ако е в семейството, ограничете усилията за тази връзка

С поделянето на време с човек, който постоянно създава проблеми или е досаден, може да направи повече от това просто да развали настроението ви. С течение на времето тези стресиращи взаимоотношения могат да повлияят и на здравето ви и дори да ускорят стареенето, показва проучване.

То бе публикувано миналия месец в списание Proceedings of the National Academy of Sciences и установи, че редовният контакт с тези трудни хора може да повиши нивата на стрес и да ускори биологичното стареене. Биологичното стареене се отнася до това колко бързо стареят клетките на тялото ви, което невинаги съвпада с действителната ви възраст в години.

Изследователският екип анализира данни от 2000 души, участвали в здравно проучване в Индиана. Хората отговаряли на въпроси за взаимоотношенията си през предходните шест месеца - колко често някой “ги е тормозил, създавал проблеми или като цяло е правил живота им по-труден”.

Изследователите помолили хората да оценят цялостното си здравословно състояние и събрали проби от слюнка - за измерване на епигенетичните маркери.

Появила се закономерност: за всеки допълнителен досадник, с когото редовно контактуваш, темпото на биологично стареене се увеличава с 1,5%. Това означава, че някой с изключително труден човек в живота си може да остарява с около 1,015 биологични години за всяка календарна година, обясниха изследователите.

Те все пак подчертават, че проучването не доказва, че “досадниците” причиняват пряко стареене.

“Това, което наблюдаваме тук, е един вид връзка между наличието на досадни хора и скоростта на стареене”, казва водещият автор Бюнгкю Лий, професор по социология в Нюйоркския университет.

Наблюдението показва също, че жените съобщават за повече досадници, отколкото мъжете.

Това не е “шокиращо”, обяснява Дебра Ъмберсън, професор по социология в Тексаския университет в Остин. Минали изследвания вадят данни, че жените често усещат по-силно ефектите от връзките - и добрите, и лошите.

Хората в по-тежко здравословно състояние и тези, които са имали трудни преживявания в детството, също са по-склонни да съобщават за тормоз.

Учените открили, че много от трудните хора са “членове на семейството - вградени са в живота по начини, от които е трудно да се избяга или е трудно да се предоговорят отношенията”.

Оказва се обаче, че родителите и децата по-често са посочвани като източници на стрес, отколкото съпрузите. На следващо място са колегите, съквартирантите и съседите, но не и приятелите.

Експертите казват, че очевидното решение е да се намали контактът с всеки, който постоянно внася стрес в живота ви. Но това невинаги е възможно - особено за членове на семейството или колеги. “Поне поставете ограничения на усилията, които влагате в тази връзка”, казват учените. Те препоръчват да прекарвате време с хора, които предлагат подкрепа и другарство.

Силните социални връзки са свързани с много ползи за здравето, включително по-нисък риск от когнитивен спад и по-дълъг живот. Самотата и социалната изолация могат да бъдат опасни. Неотдавнашен доклад на СЗО свързва самотата с около 871 000 смъртни случая всяка година. (24часа)

