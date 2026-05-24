Финансовият стрес влияе на сърцето като високо кръвно и води до бързо състаряване

Ново 15-годишно проучване, проследяващо повече от 15 000 възрастни хора в Англия, установило, че този фактор би могъл да съответства на десетилетия допълнително физическо износване

Остаряването е неизбежно. Но остаряването, докато се борите да плащате сметката за отопление и ток, пропускате хранения, за да спестите пари, или се тревожите, че няма как да си купите необходимите лекарства, добавя още едно стресиращо измерение към късната зряла възраст.

Ново мащабно проучване, проследяващо повече от 15 000 възрастни хора, живеещи в Англия, в продължение на близо 15 години, установило, че всекидневният финансов и социален натиск е свързан с по-голям физически упадък по начини, които превъзхождат доходите или образованието сами по себе си като предсказващи фактори за това колко бързо хората остаряват.

Изследователите, ръководени от Лорънс Роули-Абел от Университета в Единбург, разработили

“Индекс на несигурността в по-късен етап от живота”

– система за оценка на различните рискове и несигурността, които се натрупват с напредване на възрастта. Тя обхваща всичко – от нестабилни финанси и липса на пенсия до лоши жилищни условия и тежестта на грижите за болен близък без заплащане.

Когато тествали тази система за оценка спрямо добре установена мярка за физическа крехкост, резултатите се оказали драматични - натрупването на достатъчно социални и финансови рискови фактори може да съответства на десетилетия допълнително физическо износване.

Установено било също, че индексът на несигурност се справя много по-добре с обяснението на разликите в крехкостта сред възрастните хора, отколкото показателите, на които традиционно разчитат изследователите, а именно богатството и образованието. Той също така, изглежда, обяснява голяма част от разликата между това колко бързо мъжете и жените физически влошават живота си. Това повдига вероятността по-голямото излагане на жените на несигурни обстоятелства в по-късен етап от живота им да помогне за обяснението на тази разлика, въпреки че проучването не доказва официално този път.

Публикувано в списанието Ageing and Society (“Остаряване и общество”), проучването е базирано на данни от английското надлъжно проучване на стареенето - национално представителен панел от над 15 700 възрастни на 50 и повече години, проследени в рамките на приблизително 15 години последващи проучвания.

Крехкостта е оценена с помощта на установен контролен списък с десетки здравни маркери, обхващащи физическа функция, памет и мислене, хронични заболявания и психическо здраве. От социална гледна точка изследователите са тествали широк спектър от потенциални рискови фактори, обхващащи финанси, пенсии, заетост, жилище, взаимоотношения и неплатени грижи, след което са запазили само тези с ясна връзка с по-тежката крехкост. Окончателният списък включва дали някой е пропускал хранене поради липса на пари и е харчил повече от 10 процента от доходите си за разходи за енергия, дали е наемал, вместо да притежава жилище, или е бил бездомник.

Да бъдеш вдовец или да живееш сам, също е включено в селекцията,

както и предоставянето на интензивни неплатени грижи за роднина или приятел.

Когато всичките 21 рискови фактора били анализирани заедно, много от тях се оказали независими, което означава, че всеки един възрастен имал своя собствена връзка с по-тежката крехкост, дори след отчитане на всички останали. Рисковете, свързани с жилищното настаняване, се откроили като особено силни. Наемането, живеенето в дом с множество проблеми и преживяването на бездомност били свързани със значително по-тежък физически упадък.

Продължаващото финансово напрежение при хората в напреднала възраст е повече от емоционална тежест, то може да причини “измеримо износване на сърдечносъдовата система”.

Несигурността по отношение на храните и енергийната бедност също показала силни независими връзки с крехкостта.

Заетостта била свързана с различна история. Да си бил безработен или да си загубил работата си, било свързано с по-тежка крехкост, когато се тествали самостоятелно, но тези ефекти изчезнали, след като всички други рискове били взети предвид едновременно. Всякакви щети от загубата на работа можели да преминат по други канали, като например финансови затруднения или жилищна нестабилност, вместо да действат самостоятелно.

Неплатените грижи създавали по-сложна картина. Хората, които са полагали сравнително малко грижи, всъщност показват по-малка крехкост от тези, които никога не са били болногледачи на свои близки. Изследователите предлагат няколко възможни обяснения: хората в лошо здравословно състояние може никога да не са били в състояние да поемат роля на болногледач, а скромните грижи могат да осигурят социална връзка и чувство за цел, което е от полза за здравето. На по-високи нива обаче грижите се свързват с по-голяма крехкост.

След като комбинирал всички съответни рискове в един индекс, екипът проследил как промените в този индекс с течение на времето са свързани с промените в крехкостта в рамките на един и същ човек, което е по-силен тест от обикновена еднократна снимка. Хората с по-високи резултати за несигурност са значително по-крехки от тези с по-ниски резултати. И когато собствените обстоятелства на даден човек се влошават с времето, неговата крехкост също се влошава, отвъд очакваното от простото остаряване.

С други думи, крехкостта не е просто това, което се случва с тялото с течение на времето

Тя се оформя и задълбочава от социалната среда, в която протича стареенето. Ако политиците искат да забавят вълната от крехкост сред възрастните хора, справянето с жилищната нестабилност, продоволствената несигурност и енергийната бедност може да е от поне толкова значение, колкото всяка клинична интервенция.

Друго скорошно проучване в САЩ показва, че финансовият стрес може да увреди сърцето толкова, колкото и добре познати рискови фактори като високото кръвно налягане и тютюнопушенето. Хората, изправени пред хроничен финансов натиск, често изпитват тревожност, самота или депресия, а този вид стрес може да ускори стареенето на сърцето и да изложи на риск здравето. Проучването, публикувано в Mayo Clinic Proceedings,

анализира данни от 280 323 възрастни

Изследователите установяват, че много социални детерминанти на здравето – немедицински фактори, които оформят ежедневието – играят важна роля за здравето на сърцето. Финансовият стрес и хранителната несигурност са двата фактора, най-силно свързани с ускореното стареене на туптящия мускул.

Сърдечната възраст оценява колко “старо” е сърцето ви в сравнение с хронологичната ви възраст или броя години, през които сте живели. Когато възрастта на сърцето надвишава действителната възраст, рискът от инфаркт и инсулт може да се увеличи. “Лекарите се фокусират върху традиционните рискови фактори като холестерол, тютюнопушене, кръвно налягане и сън и не питат индивида за социални детерминанти или фактори на околната среда, които могат да повлияят на общото и сърдечното му здраве”, разкрива д-р Амир Лерман, старши автор на изследването и директор на центъра за сърдечносъдови изследвания в клиниката “Майо”. Констатациите показват, че лекуващите трябва да проверяват за финансов стрес и други социални детерминанти на здравето като част от рутинните оценки на сърдечния риск, добавя Лерман.

Наблюдателното проучване не е било предназначено да обясни защо социалните детерминанти на здравето, като например финансовия стрес, са свързани със сърдечни проблеми. Известно е обаче, че хронично високите нива на кортизол, хормон на стреса, повишават кръвното налягане и нивата на холестерола. “Финансовият стрес е уникално силен, защото е хроничен, повтарящ се и често неизбежен”, посочва д-р Джон П. Хигинс, професор по сърдечносъдова медицина в Медицинския факултет „Макговърн“ в Хюстън. Резултатите показват, че продължаващото финансово напрежение е повече от емоционална тежест, то може да причини “измеримо износване на сърдечносъдовата система”.

Едно възможно обяснение е, че финансовият стрес причинява хронично, системно възпаление, което допринася за натрупването на плака. Други изследвания свързват стреса с атеросклерозата, натрупване на плака в артериите, което може да причини инфаркт, инсулт и други сърдечносъдови събития.