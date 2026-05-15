Още една страна обяви огнище на ебола - Уганда

И съседната на ДР Конго държава Уганда потвърди днес, че на територията на страната има огнище на смъртоносния еболавирус, предаде Ройтерс, като се позова на Министерството на здравеопазването на африканската страна. Ведомството уточни, че става въпрос за щама Бундибугьо, пише БТА.

Пациент е починал от ебола в интензивно болнично отделение вчера, след като "е развил хеморагични симптоми (повишена склонност към кървене - бел. ред.).

Здравното министерство на Уганда поясни, че заразата е пренесена от ДР Конго.