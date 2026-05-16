Как да различим пневмония от настинка

През пролетния сезон се наблюдава повишена честота на респираторни инфекции

Зачестилите случаи на пневмония и как заболяването може да се различи от обикновена настинка, както и кога се налага специализирано лечение - тези теми коментира пулмологът д-р Мария Соколова пред Нова тв.

По думите на специалиста през пролетния сезон се наблюдава повишена честота на респираторни инфекции, включително пневмонии. Причините са свързани с резките температурни промени, влажността, както и циркулацията на вируси, включително респираторно-синцитиален вирус и метапневмовирус, които могат да усложнят състоянието при възрастни пациенти.

Д-р Соколова обясни в предаването „Пулс" , че най-характерният симптом на пневмонията е кашлицата, която първоначално може да бъде суха, а впоследствие става влажна с отделяне на храчки. Често се наблюдават също затруднено дишане, тежест в гърдите, отпадналост и загуба на апетит. Температура може да има, но не е задължителен симптом.

Специалистът подчерта, че пневмонията и настинката понякога имат сходни прояви, но при настинка по-чести са хрема, кихане и дразнене в гърлото, а симптомите отшумяват в рамките на няколко дни. При пневмония оплакванията са по-интензивни и продължителни.

Диагнозата най-често се потвърждава чрез рентгенография на бял дроб, в комбинация с клиничен преглед и лабораторни изследвания. В някои случаи в началото не се чуват ясни промени при преслушване, което налага допълнителна образна диагностика.

Д-р Соколова посочи и тревожни симптоми, при които пациентите трябва да потърсят лекарска помощ – задълбочаваща се кашлица, температура, която не се повлиява повече от три дни, болка в гърдите, затруднено дишане, както и объркване или посиняване на устните при възрастни пациенти, което може да е признак за дихателна недостатъчност.

По отношение на лечението тя обясни, че антибиотиците не са винаги необходими. Те се прилагат при бактериални пневмонии или при съмнение за бактериално усложнение, докато вирусните форми изискват основно симптоматична терапия. Специалистът предупреди за риска от неправомерна употреба на антибиотици, която може да доведе до антибиотична резистентност.

Възстановяването след пневмония изисква подходящ режим на хранене и прием на течности. Препоръчва се лека, но питателна храна, богата на протеини, както и избягване на тютюнопушене, тежки мазни и прекалено сладки храни.

Д-р Соколова обърна внимание и на факта, че кашлицата е най-дълго продължаващият симптом след пневмония и може да продължи до осем седмици, дори след клинично подобрение.