Потвърдиха 13 случая на рядък щам на ебола в ДР Конго

Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Африканската здравна агенция съобщи, че в ДР Конго са потвърдени 13 случая на рядък щам на ебола, съобщи ДПА.

По данни на Световната здравна организация към момента няма одобрена ваксина срещу този щам. Африканската здравна агенция отбелязва, че при предишните огнища на заболяването най-често е бил разпространяван по-познатият вариант на вируса. Според Националните институти по здравеопазване на САЩ смъртността при по-редкия щам е около 37%, докато при по-познатия такъв тя може да достигне до 90%.

Досега са потвърдени четири смъртни случая в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго, която граничи с Уганда и Южен Судан. В Уганда също има регистриран един смъртен случай със същия вариант на вируса, пише БТА.

В ДР Конго има 246 предполагаемо заразени с ебола и 65 смъртни случая. Към момента в Уганда не са потвърдени локални инфекции. Това е 17-ото огнище на ебола в страната от 1976 г. насам, когато е регистриран първият случай на заболяването.

Световната здравна организация е получила първите сигнали за възможни случаи в началото на този месец, изпратила е експерти в засегнатия район и е отпуснала 500 хиляди долара за спешни мерки.

Африканската здравна организация изрази безпокойство заради риска вирусът да се разпространи, тъй като настоящото огнище е в граничен градски район с интензивно придвижване на хора. Властите съобщиха, че са засилили проверките по границите, изолират контактните лица и са задействали спешни екипи в рисковите райони.

