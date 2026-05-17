Проф. Радка Аргирова: Няма опасност от развитие на епидемия или пандемия от хантавирус

Проф. Радка Аргирова Кадър: БНТ

Няма опасност от развитие на епидемия или пандемия от хантавирус, каза вирусологът проф. Радка Аргирова в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Вирусът "Андес", който беше открит на круизния кораб "Хондиус" не е характерен за нашата стана, а за Южна Америка.

"За нас той не е опасен. Съвсем категорично. Няма никаква опасност от развитие на никаква епидемия или пандемия, за което чувам напоследък. Просто малко повече познание върху един сравнително рядко срещан вирус. Но за нас той не е нито рядко, нито нечуван и невиждан. Така че в нас също има такъв вирус, но той не е, разбира се, от кораб. И не е съвсем същия вид и штам, който беше пространен, че съществува на въпросния круизен кораб. Няма от какво да се страхуваме. Вирусът, знаете, живее само в гризачи, по-точно в мишки и някои плъхове."

Проф. Аргирова обясни, че е важно да се обърне внимание на профилактиката при подобни заболявания:

"Сега е време пролетно, когато хората много обичат да почистят някои помещения. Например, вили, стари гаражи, стари постройки, запуснати някакви места. В такива случаи, когато се предприемат такова чистене, е редно и хубаво да бъдат малко по-внимателни. С това, че не се знае какво може да се намери."

Вирусологът напомни и за най-елементарните, но действени мерки, за да не провалим лятната си почивка с вирусно заболяване.

"Всички тези вируси имат една отличителна черта. А именно, те се разпространяват главно по хранително-орален път и фекален, което означава, че трябва да знаем да си мием ръцете, че трябва да мием плодовете, зеленчуците, че трябва да спазваме съответната хигиена. И в такъв случай ще бъдем предпазени от тях."

