Три успешни мисии на въздушните линейки днес

Три успешни мисии реализираха въздушните линейки днес, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух на своята фейсбук страница. Първият сигнал за искане на въздушен медицински транспорт е подаден към Координационната централа от МБАЛ „Иван Селимински" - Сливен, за 32-годишен мъж в хеморагичен шок. Полетът е осъществен от Сливен до вертолетната площадка на УМБАЛ „Лозенец", където пациентът е оставен за лечение в отделението по съдова хирургия.

По време на първата мисия бе осъществена и втора мисия по въздух от дежурните екипи на оперативната база в София, за 10-годишно момче с хемиплегия. Непосредствено след постъпването му в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново е подаден сигнал от началника на отделението по "Анестезиология и интензивно лечение" - д-р Сибила Маринова, за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност. Детето е транспортирано по въздух от Велико Търново до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина". От там екип на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", с детски реанимобил поема момчето за последващо лечение.

Междувременно е подаден и трети сигнал от МБАЛ „Иван Селимински" - Сливен, за дете на 1 година и 1 месец, в епистатус. Авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен, веднага след приключване на предходната мисия, се насочва към лечебното заведение, за да транспортира детето до "Детска неврология" на УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД – Пловдив.

Благодарим на всички екипи, участвали в успешното реализиране на трите мисии, пише още на страницата на центъра за спешна медицинска помощ по въздух.