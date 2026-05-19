Лошият сън може да ускори стареенето на мозъка, сърцето и имунната система

Учените отдавна предупреждават, че лошият сън вреди на здравето, но ново изследване показва, че ефектите може да са много по-дълбоки, отколкото се е смятало досега.

Мащабно проучване на Колумбийски университет, публикувано в списание Nature, установява, че както твърде малко, така и твърде много сън са свързани с по-бързо стареене на множество органи — включително мозъка, сърцето, белите дробове и имунната система.

Учените използват данни от около 500 000 участници в биобанката UK Biobank. Те прилагат нова технология, наречена „часовници на стареенето" (aging clocks), базирана на изкуствен интелект. Тези модели не измерват възрастта в години, а изчисляват колко „стар" изглежда даден орган спрямо биологични показатели — като кръвни протеини, метаболити и данни от медицински изображения.

Екипът, ръководен от д-р Джунхао Уен, създава отделни модели за 17 органни системи и общо 23 различни биологични „часовника", за да оцени стареенето на различни части на тялото поотделно. След това резултатите се сравняват с реалната продължителност на съня, която участниците са докладвали.

Анализът показва ясна U-образна зависимост между съня и стареенето. Това означава, че както недоспиването, така и прекомерният сън могат да бъдат сигнал за биологичен стрес в организма. При хората с нарушени модели на сън органите им биологично изглеждат „по-стари" от реалната им възраст.

Изследването намира връзка между нарушения сън и заболявания като депресия, затлъстяване, диабет, сърдечни и белодробни болести, както и проблеми с храносмилането. Учените подчертават, че това не доказва пряка причинно-следствена връзка, но показва силна връзка между съня и общото здраве, съобщава БГНЕС.