Спасиха зрението на жена с тежки усложнения от автоимунно заболяване в пловдивска болница

Проблемите с щитовидната жлеза нерядко се прехвърлят и към очите

Зрението на пациентка с тежко засягане на очите вследствие на дългогодишно автоимунно заболяване беше спасено с високоспециализирана операция в интегралния център за лечение на тумори и травми на глава и шия към УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив.

Състоянието на 51-годишната жена е сериозно усложнение на заболявания на щитовидната жлеза, което се среща най-често при пациенти с Базедова болест и автоимунен тиреоидит. При него имунната система атакува тъканите около очите, което води до възпаление, оток и увеличаване обема на мастната и мускулната тъкан в орбитата. Поради ограниченото пространство около очната ябълка постепенно се развива характерното изпъкване на очите – екзофталм, често съпроводено с болка, напрежение, сухота, двойно виждане и зрителни нарушения. В по-тежките случаи заболяването може да доведе до повишено вътреочно налягане и риск от трайно увреждане на зрението.

Пациентката е с над 20-годишна история на автоимунен тиреоидит. Въпреки провежданото лечение през последните години при нея постепенно се развиват характерни промени в областта на очите, довели до изразено изпъкване, зрителен дискомфорт, двойно виждане, напрежение и болка.

След комплексни консултации с ендокринолог и офталмолог жената е насочена за оперативно лечение в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести към лечебното заведение. Оперативната интервенция е извършена от проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. – водещ специалист в България в областта на ендоскопската хирургия на глава и шия, и екип от УНГ специалисти, анестезиолози, специалисти по образна диагностика, офталмолози и ендокринолози.

Следоперативният период протича гладко, без усложнения, като още в първите дни след интервенцията е отчетено значително подобрение в състоянието на пациентката.