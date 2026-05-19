Затлъстяването отдавна не се разглежда само като естетичен проблем, а като едно от най-сериозните хронични заболявания на съвременното общество. Какви са основните причини? Кога диетата и спортът не са достатъчни? И какви са най-съвременните възможности за лечение? По тези важни въпроси разговаряме с д-р Мария Алексиева, ендокринолог и диетолог в Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост.

- Д-р Алексиева, колко сериозен е проблемът със затлъстяването в Европа и България?

- Проблемът е изключително сериозен. По данни за Европа около 53% от възрастните са с наднормено тегло, а между 25 и 30% страдат от затлъстяване. Това състояние е причина за приблизително 13% от преждевременните смъртни случаи на континента.

За България липсва национална статистика, но наличните проучвания показват, че над 15% от възрастните в някои български групи са със затлъстяване, а повече от една трета са с наднормено тегло.

Особено тревожна е ситуацията при децата. Почти едно от три деца на възраст между 5 и 19 години е с наднормено тегло. Това поставя България сред страните с най-високи нива на детско затлъстяване в Европа.

Статистиката е стряскаща - в Европа всеки втори възрастен е с наднормено тегло, а в България почти всяко трето дете.

- Кои са най-честите причини за затлъстяването и какви са рисковете за здравето?

- Важно е да подчертая, че затлъстяването не е резултат от липса на воля. То е може да бъде хронично, рецидивиращо заболяване с многофакторен произход.

Сред най-честите причини са лесният достъп до евтина, висококалорична и ултрапреработена храна, богата на захари, мазнини и сол, както и ниската физическа активност и заседналият начин на живот. Значителна роля играят също хроничният стрес, социално-икономическите фактори, генетичната предразположеност и наследствеността. Не бива да се подценяват и биологичните механизми, включително хормонални нарушения и невробиологични процеси, които влияят върху апетита, усещането за ситост и начина, по който организмът регулира телесното тегло.

- Какви заболявания могат да възникнат вследствие на затлъстяването?

- Основните рискове за здравето са свързани с повишена вероятност от развитие на диабет тип 2, инсулинова резистентност, дислипидемия, артериална хипертония, метаболитен синдром и сериозни сърдечно-съдови заболявания като инфаркт, инсулт и сърдечна недостатъчност. Затлъстяването увеличава и риска от някои онкологични заболявания, включително рак на гърдата, дебелото черво и ендометриума. Често се наблюдават още сънна апнея, остеоартроза, неалкохолна мастна чернодробна болест, безплодие и усложнения по време на бременност.

- Каква е връзката между затлъстяването и психичното здраве?

- Връзката е двупосочна.

Хората със затлъстяване имат по-висок риск от депресия и тревожност. Причините са както психологически – стигма, ниско самочувствие и социална изолация – така и биологични, свързани с възпалителни процеси и хормонални промени.

От друга страна, депресията и някои психиатрични медикаменти могат да доведат до покачване на теглото. Не лекуваме само килограми, а човек с тяло и психика. Затова препоръчвам при пациентите със затлъстяване да се провежда скрининг за депресия и тревожност.

На европейските и световните медицински конгреси тази тема заема все по-централно място.

- Кои са най-ефективните методи за лечение?

- Най-добрите резултати се постигат чрез комплексен и индивидуален подход, който включва:

промени в хранителните навици

редовна физическа активност

поведенческа терапия

медикаментозно лечение

- Новите GLP-1 базирани инжекционни терапии промениха значително лечението на затлъстяването. За първи път разполагаме с медикаменти, които при част от пациентите постигат ефект, близък до този на хирургичното лечение.

Но те не заменят основата – трайната промяна в поведението и средата.

- Кога диетата и спортът не са достатъчни?

- Много пациенти със затлъстяване вече са направили многократни опити да отслабнат чрез диета и спорт, но често възстановяват свалените килограми. Това не е личен провал.

Затлъстяването е хронично заболяване и изисква дългосрочна стратегия. Основната цел не е просто намаляване на килограмите, а подобряване на цялостното здраве и качеството на живот.

