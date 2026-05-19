Бягане в подкрепа на деца и млади хора с множествена склероза предстои в София

Кръвният маркер може да диагностицира застрашените от множествена склероза СНИМКА: Пиксабей

На 31 май, ден след като се отбелязва световния ден за борба с множествената склероза, в София ще се проведе благотворително бягане в подкрепа на младите хора, диагностицирани с болеста. То ще е от 10 ч в Южния парк и е организирано от фондация „МС - Мога Сам". Идеята е да се застене до всеки млад човек, който живее с множествена склероза.

Според световни експерти болестта най-често започва в ранна зряла възраст, но вече не е изключение и в детството.

Между 3-5% или около 145 000 души в света са развили диагнозата още в детска или юношеска възраст, което означава, че десетки хиляди деца и млади хора по света живеят с МС още преди навършване на пълнолетие. По данни от 2022 г, базирани на информация от 53 държави, над 31 000 деца и юноши под 18 години живеят с МС в световен план. Това се равнява на приблизително 1.49 на 100 000 деца. Тази оценка се счита, че е под реалния брой, защото за много страни все още няма достатъчно добри педиатрични регистри и отчетност на заболевоемостта, казват експертите.

