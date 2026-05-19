Епидемията от ебола е отнела живота на 131 души в Конго, още 513 заразени

Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди днес за "мащаба и скоростта" на разпространение на епидемията от ебола в Демократична република Конго, предаде Франс прес.

Предполага се, че епидемията е отнела живота на 131 души и че има 513 заразени.

През последните 50 години от ебола починаха повече от 15 хиляди души в Африка, пише БТА.

СЗО обяви в неделя международна извънредна ситуация за справяне с епидемията в ДР Конго - голяма страна в Централна Африка с повече от 100 милиона жители.

"Изчислихме, че смъртните случаи са близо 131" и че "имаме близо 513 предполагаеми случая" на заразяване, каза днес по националната телевизия министърът на здравеопазването Самюел Роже Камба.

В предходна информация на здравното министерство се съобщаваше за 91 смъртни случая и за 350 предполагаеми заразени.

