Здравни експерти ще обсъдят възможности за ваксинация срещу щама Буднибугьо на ебола

Комисия от експерти, ръководена от Световната здравна организация (СЗО), се събира днес, за да обсъди дали съществуват възможности за ваксинация, които да подпомогнат справянето с епидемията от ебола в източната част на Демократична република Конго, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Срещата във видеоконферентен формат ще се състои заради над 130 предполагаеми смъртни случая и 500 случая на зараза, свързани с огнището на щама Бундибугьо на ебола, съобщи СЗО, която заедно с Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията (АЦКПЗ) е обявила извънредна ситуация за общественото здраве.

Към този момент няма одобрени ваксини или видове лечение за щама Бундибугьо, който има смъртност до 40%. Въпреки това съществува ваксина, наречена „Ервебо“, произведена от фармацевтичната компания „Мерк“, която се използва срещу щама Заир на ебола и е доказала, че осигурява известна защита и срещу Бундибугьо в проучвания върху животни.

Потенциалът за тестване на тази и други възможности ще бъде на дневен ред на срещата на Техническата консултативна група на СЗО, съобщиха СЗО и други учени. Окончателното решение обаче ще бъде на правителствата на ДР Конго и съседна Уганда, където също са открити два потвърдени случая. Ще бъдат обсъдени и потенциални лечения.

„Когато има огнище с щам, за който няма противодействия, ние ще дадем съвет за най-добрия подход, който да бъде предприет“, заяви д-р Мосока Фалах, директор на научния отдел в АЦКПЗ. „Ще разгледаме доказателствата, които имаме и ще вземем решение“, добави тя.

Ричард Хатчет, председател на Коалицията за иновации за подготовка при епидемии, която финансира и подпомага разработването на ваксини срещу епидемии, заяви, че през 2018–2019 г. в същия регион на ДР Конго е имало огнище на щама Заир на ебола. Хатчет заяви, че е са били нужни две години, за да бъде овладяно то заради ситуацията със сигурността там. Дори с наличието на вече одобрена и достъпна за употреба ваксина, добави той.

„Ситуацията със сигурността е много сериозна и по тази причина клиничното тестване ще бъде предизвикателство, но също така ще бъде необходимо“, добави Хатчет.

Днес стана ясно също, че Държавният департамент на САЩ призова днес американците да не предприемат пътувания до ДР Конго, Южен Судан или Уганда по каквато и да е причина и да преосмислят пътуванията си до Руанда заради огнище на ебола, предаде Ройтерс.