7 милиона души.

Толкова умират ежегодно в света вследствие на заболявания, свързани с тютюнопушенето, а още 1,2 милиона – от излагането на издишан и страничен тютюнев дим. Научно доказано е, че димът съдържа над 6000 химични вещества, над 100 от които вредни и потенциално вредни.

Никотинът, който се освобождава при употреба на тютюн, е веществото с пристрастяващи свойства. Ето защо никотинът привлича общественото внимание.

Но какви са фактите:

Никотинът води до пристрастяване, но не той, а тези над 100 вредни и потенциално вредни вещества с доказана канцерогенност и токсичност, които се отделят във високи концентрации в цигарения дим при горенето на тютюна, са основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето.

Бездимните алтернативи на цигарите могат да бъдат възможност за онези пълнолетни пушачи, които не се отказват напълно от употребата на тютюн и/или никотин, да задоволят потребността си от никотин, но да оставят цигарите и техния дим в миналото.

Важно: Най-доброто за здравето е пълният отказ от тютюневи или никотинови продукти. Но за тези, които не се отказват, е добре да са информирани, че:

1. Никотинът води до пристрастяване: ВЯРНО

Никотинът е естествена съставка на тютюневото растение. И да, води до пристрастяване и се явява една от причините хората да продължават да пушат (други фактори са вкусът, ритуалът, сетивното усещане).

Никотинът задейства рецептори, свързани с освобождаването на допамин в мозъка – задейства се т.нар. “система за възнаграждение”. Ето защо при никотинова симулация мозъкът привиква с присъствието на никотина. Този процес е обратим, ако човек спре да използва никотинови продукти. Това е напълно възможно – научно доказано и демонстрирано с данни от реалния живот. Но следва да се отбележи, че процесът е труден за редица потребители, поради което те продължават да употребяват тютюн и/или никотин.

2. Никотинът е причинител на заболявания при тютюнопушене: НЕВЯРНО

Основният и най-голям проблем е горенето на тютюна при пушенето.

При цигарите се развива температура на горене над 900 градуса по Целзий, което води до отделянето на над 6000 вещества в цигарения дим. От тях около 100 са идентифицирани като вредни или потенциално вредни – като въглероден двуокис, формалдехид, акролеин и други.

3. Бездимните алтернативи са като цигарите: НЕВЯРНО

При бездимните алтернативи на цигарите – устройствата за нагряване на тютюн, електронните цигари или никотиновите паучове – няма процес на горене и няма дим.

Ето защо те – макар да не са без риск – могат значително да намалят излагането на вредни вещества и да допринесат пушачите да спрат пушенето на цигари. Бездимните алтернативи съдържат и набавят никотин, което води до пристрастяване. Най-добрият избор е никога да не се започва употреба на тютюн или никотин.

В редица страни, където алтернативните бездимни тютюневи и никотинови продукти се предлагат и се регулират по правилен начин съобразно степента на риска, много пушачи заменят цигарите с тях. В резултат държавите отчитат спад в нивата на тютюнопушене.

Най-яркият пример в Европейския съюз е Швеция, която има дълга традиция в тютюневите и никотинови продукти за орална употреба – снус и никотинови паучове. В рамките на последните 15 години делът на пушачите сред населението на скандинавската страна е спаднал до 5%, което я превърна „страна без дим“ в ЕС.

4. Преминаването на пушачите на цигари към бездимни алтернативи зависи от информираността и от разумните политики в държавите: ВЯРНО

Разумните политики, насочени към намаляване на вредата от тютюнопушенето, са от основно значение за това повече пълнолетни пушачи да преминат към бездимни алтернативи, вместо да продължат да пушат.

Регулация, която позволява и насърчава пълнолетните пушачи да имат достъп и да получават фактологична информация за бездимните алтернативи, а същевременно не допуска достъп на които и да е тютюневи и никотинови изделия до непълнолетни лица, има редица предимства. Тя е ефективна срещу разпространението и употребата на тютюн и никотин сред подрастващите и децата, предпазва от навлизането на незаконни продукти и – не на последно място – генерира планираните приходи от акцизи в бюджета.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.