На 21 май от 8:30 ч. до 16 ч. променят движението ...

Търсят лекари за болницата в Карлово, предлагат им общински жилища

Срещата на кмета на Карлово с медиците

Д-р Емил Кабаиванов иска всички студенти по медицина държавна поръчка да подлежат на 3-годишно разпределение

 

Кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов предлага настаняването в общински жилища на лекари, готови да започнат работа в местната болница, където има кадрови дефицит. „Целта ни е да запазим това, което имаме. Провеждаме срещи, водим постоянно разговори с колеги. Необходимо е да привлечем още един педиатър и един с курс по неонатология, за да отворим отново родилния сектор", каза той на среща с общопрактикуващи лекари от Карлово. Те получиха покана – при възможност и желание, да помогнат срещу заплащане на колегите си от многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Киро Попов". Но и сред тях има много медици в пенсионна възраст. 

Д-р Кабаиванов добави, че предстои среща с министъра на здравеопазването д-р Катя Ивкова, на която ще постави няколко основи проблема. „Ще настоявам за държавна политика за предоставяне на качествена медицинска помощ на всички български граждани. Възнамерявам да предложа на министъра – всички студенти по медицина държавна поръчка, да подлежат на 3-годишно разпределение и гарантирано придобиване на специалност. Ще настоявам също здравната каса да финансира само общинските и държавни болници и Спешна помощ", заяви той. 

