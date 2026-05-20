Алкохолът руши десетки органи

Дори умерената консумация на алкохол е свързана с повишен риск от множество заболявания и наранявания. Това е заключението на изследователи, публикували обширен преглед на научни данни в списание Addiction.

Авторите анализирали съвременни изследвания за ефектите на алкохола върху здравето и потвърдили, че алкохолът е пряко свързан с повече от 60 заболявания и състояния. Те включват чернодробна цироза, алкохолна кардиомиопатия, някои видове деменция, панкреатит, хипертония и редица ракови заболявания, включително рак на черния дроб, дебелото черво и гърдата. Освен това, алкохолът увеличава риска от инфекции, включително пневмония, туберкулоза и ХИВ. Според учените, алкохолът отслабва имунната система и нарушава функцията на черния дроб, правейки организма по-уязвим. Дори малки дози алкохол също нарушават координацията и времето за реакция, увеличавайки вероятността от наранявания, падания и пътнотранспортни произшествия.

Изследователите обаче отбелязват, че някои от негативните ефекти могат да бъдат обратими. След въздържане от алкохол, много хора постепенно изпитват подобрения в сърдечно-съдовата и имунната функция, а някои мозъчни увреждания се възстановяват частично. При продължителна злоупотреба обаче някои увреждания могат да се запазят за цял живот, пише БГНЕС.