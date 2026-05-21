Новото Спешно отделение на ВМА – модерно, революционно, без аналог на Балканите

Военномедицинска академия (ВМА) завърши мащабната реконструкция на Мултипрофилното спешно отделение – модернизация, която се реализира за първи път от създаването му преди повече от 40 години.

Денонощно, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, тук пациентите получават високоспециализирана спешна медицинска помощ. Днес отделението разполага с напълно обновена инфраструктура, съобразена с най-високите стандарти в съвременната медицина.

Изцяло реновирани са лекарските кабинети, в които се приемат пациенти според характера на оплакванията им – хирургичен, неврохирургичен и травматологичен кабинет. Пространствата са модернизирани с фокус върху по-бързата диагностика, по-добрата организация на работния процес и максималния комфорт както за пациентите, така и за медицинските екипи.

Реконструкцията на спешното отделение премина през няколко етапа. В началото бяха обновени двете операционни зали, оборудвани с високотехнологична апаратура и изградени по най-съвременните стандарти. Днес процесът достига своята кулминация с откриването на новата противошокова зала – съоръжение без аналог в България.

Спешното отделение е конструирано по начин, който е единствен не само у нас, но и на Балканите. Изключително малко са подобните противошокови зали дори в Европа. Тук пациентът може, без да бъде преместван в друго помещение, да премине както рентгенова диагностика, така и скенер. Това е така наречената „травма спирала" – изследване на цялото тяло в рамките на един процес, обясни началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS .

По думите му именно скоростта е ключов фактор при лечението на тежките травми: Мечтата на спешните хирурзи винаги е била достъпът до скенер да става възможно най-бързо. При тежките, хемодинамично нестабилни пациенти всяка минута е решаваща. Част от тях дори не успяват да достигнат до образната диагностика навреме. Сега този процес е максимално скъсен и диагностиката става възможна дори при пациенти в изключително тежко състояние. Това дава възможност за много по-прецизен и навременен подход в лечението.

Той добави, че модернизацията продължава и в следващия етап от проекта – изграждане на стационарен рентген за пациенти, които не са вкритично състояние и могат да се придвижват самостоятелно. Целта е целият процес – от приема и диагностиката до лечението, да се извършва изцяло в рамките на спешното отделение, без необходимост пациентите да бъдат транспортирани в различни части на болницата.

С реализирането на този проект Военномедицинска академия въвежда революционен модел на организация в спешната медицина – подход, който към момента няма аналог в България, категоричен е генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.