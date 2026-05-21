ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още търсят мечката с мечето, убили човек на Витош...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22889850 www.24chasa.bg

Новото Спешно отделение на ВМА – модерно, революционно, без аналог на Балканите

588

Военномедицинска академия (ВМА) завърши мащабната реконструкция на Мултипрофилното спешно отделение – модернизация, която се реализира за първи път от създаването му преди повече от 40 години.
Денонощно, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, тук пациентите получават високоспециализирана спешна медицинска помощ. Днес отделението разполага с напълно обновена инфраструктура, съобразена с най-високите стандарти в съвременната медицина.
Изцяло реновирани са лекарските кабинети, в които се приемат пациенти според характера на оплакванията им – хирургичен, неврохирургичен и травматологичен кабинет. Пространствата са модернизирани с фокус върху по-бързата диагностика, по-добрата организация на работния процес и максималния комфорт както за пациентите, така и за медицинските екипи.
Реконструкцията на спешното отделение премина през няколко етапа. В началото бяха обновени двете операционни зали, оборудвани с високотехнологична апаратура и изградени по най-съвременните стандарти. Днес процесът достига своята кулминация с откриването на новата противошокова зала – съоръжение без аналог в България.
Спешното отделение е конструирано по начин, който е единствен не само у нас, но и на Балканите. Изключително малко са подобните противошокови зали дори в Европа. Тук пациентът може, без да бъде преместван в друго помещение, да премине както рентгенова диагностика, така и скенер. Това е така наречената „травма спирала" – изследване на цялото тяло в рамките на един процес, обясни началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS .
По думите му именно скоростта е ключов фактор при лечението на тежките травми: Мечтата на спешните хирурзи винаги е била достъпът до скенер да става възможно най-бързо. При тежките, хемодинамично нестабилни пациенти всяка минута е решаваща. Част от тях дори не успяват да достигнат до образната диагностика навреме. Сега този процес е максимално скъсен и диагностиката става възможна дори при пациенти в изключително тежко състояние. Това дава възможност за много по-прецизен и навременен подход в лечението.
Той добави, че модернизацията продължава и в следващия етап от проекта – изграждане на стационарен рентген за пациенти, които не са вкритично състояние и могат да се придвижват самостоятелно. Целта е целият процес – от приема и диагностиката до лечението, да се извършва изцяло в рамките на спешното отделение, без необходимост пациентите да бъдат транспортирани в различни части на болницата.
С реализирането на този проект Военномедицинска академия въвежда революционен модел на организация в спешната медицина – подход, който към момента няма аналог в България, категоричен е генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание