Двама лекари от ИСУЛ с престижна награда на XIII международна среща на Клуб „Млад онколог"

Д-р Вероника Борисова и д-р Георги Димитров, дм лекари в Клиниката по медицинска онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", получиха специална награда за международни постижения в сферата на медицинската онкология по време на XIII международна среща на Клуб „Млад онколог", която се проведе в средата на май в Hyatt Regency Pravets. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Припомняме, че в края на миналата година двамата млади лекари от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" положиха успешно високопрестижния изпит на Европейската организация по медицинска онкология (ESMO). С това те се присъединиха към малкия кръг български онколози, притежаващи тази международно призната квалификационна степен. Изпитът се счита за един от най-високите стандарти за професионална компетентност в медицинската онкология и дава възможност на двамата специалисти да бъдат част от всяка престижна онкологична клиника в Европа.

Д-р Борисова и д-р Димитров бяха водещи участници в първия панел на конференцията, в който се обсъждаха терапевтични подходи при предизвикателни и гранични случаи.

Д-р Георги Димитров, дм презентира и „Национален анализ на въздействието на COVID-19 при пациенти с онкологични заболявания след 5-годишно проследяване", който преди 3 месеца беше публикуван в едно от най-престижните онкологични списания в света – European Journal of Cancer.

Над 200 медицински специалисти от България и чужбина обсъдиха напредъка в онкологията, ролята на биомаркерите, образната диагностика, изкуствения интелект и мултидисциплинарната грижа по време на XIII международна среща на Клуб „Млад онколог" на тема „Deep Dive In Oncology – Precision, Prediction and Progress". Събитието беше посветено на едни от най-важните промени в съвременната онкология – навлизането на персонализираната медицина, по-прецизната диагностика, използването на биомаркери, ролята на изкуствения интелект и значението на мултидисциплинарния подход при избора на лечение. В рамките на научната програма бяха разгледани актуални теми, свързани с рака на белия дроб, рака на гърдата, колоректалния карцином, рака на простатата, стомашните тумори, меланома, мозъчните и чернодробните метастази, както и безопасността на медицинските специалисти при работа с опасни лекарствени продукти.