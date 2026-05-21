Болницата в Благоевград няма да връща 144 хил. лв. на Касата заради липса на легла в отделението по физиотерапия.

Болницата в Благоевград няма да връща 143 379 лв. на Здравната каса, заради липса на легла в Отделението по физиотерапия и рехабилитация. Това реши Административният съд в Благоевград като решението не е окончателно и може да се обжалва.

В здравното заведение през януари 2025 г. била получена покана от управителя на Националната здравноосигурителна каса за възстановяване на неоснователно получена сума в размер 143 379.12 лева. Причината била, че при направена проверка от комисия е установено, че Отделението по физиотерапия и рехабилитация няма легла. В същото време били отчетени 260 проведени лечения на пациенти.

МБАЛ - Благоевград обжалва в съда покана за възстановяване на сумата. Мотивът е, че болницата има сключен договор със Здравната каса за лечение по клинични пътеки в областта „Физикална терапия и рехабилитация", но не е договорено да е обособен отделен сектор, /отделение/ както и конкретен брой легла за стационарно лечение, намиращи се в отделно отделение. Леглата за стационарно лечение били разпръснати в другите отделения на болницата, тъй като най-често пациентите, нуждаещи се от лечение в отделението „Физикална терапия и рехабилитация" се долекуват след друго прекарано заболяване и проведено лечение на същото – инфаркт, неврологични заболявания и други, като по този начин пациентите имат възможност да продължат да бъдат под наблюдение и на другите лекари –специалисти, лекували ги до момента. Леглата функционирали в други отделения. Отделно от това всяко от описаните 260 броя лечения на съответните пациенти е изпълнено съобразно нуждите на пациента и стандартите на лечението, лицата са били здравноосигурени към момента на провеждане на лечението. Така болницата е изпълнила задълженията си по договора с Касата.

Съдът е назначил съдебно-медицинска експертиза и вещото лице също е установило, че легла за физикална терапия и рехабилитация са определени в други отделения, като е посочен техният брой и в кои точно отделения са. Лечебното заведение разполага с необходимия персонал, оборудване и апаратура и отговаря на нормативните изисквания за изпълнение на дейността по клиничните пътеки. Квалификацията на персонала отговаря на изискванията на стандарта по „Физикална и рехабилитационна медицина". Никъде, включително в стандарта по „Физикална и рехабилитационна медицина", не е посочено, че отделението трябва да бъде с легла. Нормативната база допускала създаване и съществуване на такова отделение без легла, когато те са разположени в други отделения на съответното лечебно заведение.

Съдът излезе с решение, с което отменя Писмената покана за възстановяване на сумата от близо 144 хил. лв. и осъди НЗОК да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение Благоевград" АД, сумата общо от 3 706 евро разноски в производството.