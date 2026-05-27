Медицински център „Афродита“ и международната болнична група Memorial Hospital Group поставят началото на стратегическо партньорство в областта на репродуктивната медицина и асистираната репродукция в България.

Сътрудничеството между двата водещи центъра в инвитро медицината на Балканите ще даде на българските пациенти директен достъп до международен медицински опит, съвременни методи на лечение и съвместна работа на едни от най-утвърдените специалисти в региона.

Партньорството се реализира със съдействието на Здравен информационен център Медикъл Караджъ, който има ключова роля за създаването на международното сътрудничество между двете медицински структури.

В основата на организацията и международната координация стои управителят на Медикъл Караджъ - Звезделина Лютфи, която ще координира комуникацията между екипите на МЦ „Афродита“ и специалистите от Memorial Hospital Group.

В рамките на инициативата в България ще гостува д-р Али Осман Коюнджуоглу – един от водещите специалисти по репродуктивна медицина в Memorial Hospital Bahçelievler, Истанбул и директор на инвитро отделението на болницата. Той ще работи с д-р Андрей Минчев и екип от МЦ „Афродита“ при консултирането, планирането и проследяването на лечението на пациенти с репродуктивни проблеми, включително двойки с предходни неуспешни инвитро опити.

Сътрудничеството между двете медицински структури има за цел:

чрез увелиичаване на знания и база данни на двете стурктури и обмен на международен медицински опит;

въвеждане на най-добрите световни практики в асистираната репродукция и подобряване на достъпа на българските пациенти до високоспециализирано лечение;

И съвместна работа при пациенти с предходни неуспешни инвитро процедури - да се достигне максимален успех от инвитро процедури и успешни бременности.

„Заедно сме по-силни. Това партньорство ни доближава още повече до нашата мисия – да помогнем на повече семейства да сбъднат мечтата си за дете“, коментира д-р Андрей Минчев от МЦ „Афродита“.

От Memorial Hospital Group също подчертаха значението на сътрудничеството:

„От дълго време търсим надежден партньор в България, чрез който да разширим международното си медицинско сътрудничество и да предоставим нашия опит на повече пациенти. Медицински център „Афродита“ разполага със съвременна база, модерно оборудване и висококвалифициран екип, които ни позволяват да постигнем нашите цели“.

На 24.06.2026 г. в София стартират първите съвместни консултации между специалистите на Memorial Hospital Group и МЦ „Афродита”.