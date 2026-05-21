Гонореята и сифилисът достигнаха рекордни нива в Европа, гей мъжете са най-застрашени

Венерическите болести гонорея и сифилис достигнаха рекордни нива в Европа.

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) заяви, че и двете заболявания са достигнали най-високите си нива от 10 години през 2024 г.

Гонореята е достигнала 106 331 случая - увеличение с 303% спрямо 2015 г. - докато сифилисът се е увеличил повече от два пъти през същия период до 45 557.

Здравната агенция заяви, че „нарастващите пропуски в тестването и превенцията" са отчасти причина за скока в предаването и призова за спешни действия.

„Тези инфекции могат да причинят тежки усложнения, като хронична болка и безплодие, а в случай на сифилис - проблеми със сърцето или нервната система", каза Бруно Чианчо, ръководител на отдела за директно предавани и предотвратими чрез ваксини болести на агенцията.

Той каза, че случаите на вроден сифилис, при които инфекциите преминават директно към новородени, което води до потенциално доживотни усложнения, почти са се удвоили от 2023 до 2024 г.

„Защитата на сексуалното ви здраве остава лесна. Използвайте презервативи с нови или множество партньори и се тествайте, ако имате симптоми."

Испания е имала най-голям брой потвърдени случаи на гонорея и сифилис от участващите европейски страни през 2024 г. - 37 169 и 11 556.

ECDC заяви, че мъжете, които са правили секс с мъже, остават най-непропорционално засегнатата група, показвайки най-стръмните дългосрочни покачвания на гонорея и сифилис.

Също така се съобщава, че хетеросексуалните жени в репродуктивна възраст са отбелязали голямо увеличение на сифилиса, пише BBC.

Първото в света разпространение на ваксина срещу гонорея започва във Великобритания, тъй като нивата на заразяване се увеличават рязко.

Въпреки че хламидията все още е най-често съобщаваната бактериална инфекция като цяло, случаите са намалели с 6% от 2015 г. насам до 213 443.

Обединеното кралство не е участвало в изследването след Брекзит, но правителството публикува свои собствени данни за Англия всяка година.

Според доклад на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, публикуван през декември, през 2024 г. в Англия са регистрирани 71 802 случая на гонорея и 9 535 случая на сифилис.

През същите 12 месеца са регистрирани 168 889 диагнози хламидия.

Обединеното кралство въведе ваксина срещу гонорея през 2025 г., след като достигна рекордните 85 000 случая през 2023 г.

Какви са симптомите на гонорея и сифилис?

Симптомите на гонорея могат да включват болка, необичайно течение и възпаление на гениталиите - но в някои случаи не се появяват симптоми.

Националната здравна служба (NHS) казва, че може да се избегне чрез правилна употреба на презервативи и чрез приемане на ваксината, ако бъде предложена.

Симптомите на сифилис включват рани около гениталиите и устата, обрив по ръцете, косопад и грипоподобни симптоми. Често са трудни за забелязване в началото и могат да се появяват и изчезват с времето.

Подобно на гонореята, може да се избегне чрез използване на презервативи и лечение с антибиотици. И двете могат да причинят сериозни проблеми, ако не се лекуват.