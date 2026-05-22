НЗОК заплаща все повече медицински изделия, които могат да спасяват живот

Има случаи, при които касата заплаща само до определена стойност и пациентите доплащат разликата в цената

Лещите при "перде" на очите са изцяло за сметка на осигурените

Знаете ли кои са най-използваните медицински изделия в извънболничната помощ и при кои заболявания се използват?

Тестлентите за самоконтрол на кръвната захар, сензорите за измерване на нивото на глюкозата, торбичките и аксесоарите за пациенти с изведени стоми от гастроинтестиналния тракт и отделителната система са най-използваните медицински изделия в извънболничната помощ.

НЗОК осигурява достъп на пациентите до съвременни технологии за лечение на диабет тип 1, като в извънболничната помощ НЗОК заплаща за медицински изделия за работа с инсулинова помпа (инфузионен сет и резервоар за инсулин). Самите инсулинови помпи, използвани в извънболничната медицинска помощ, се осигуряват безвъзмездно от търговците на едро с медицински изделия, посочени в списъка на НЗОК. Пациентите доплащат единствено в случаите, при които цената на медицински изделия за работа с инсулинова помпа (инфузионен сет и резервоар за инсулин) е по-висока от стойността, която НЗОК заплаща месечно за тях.

Кои медицински изделия заплаща НЗОК в болничната помощ?

В болничната медицинска помощ НЗОК заплаща за медицински изделия, прилагани в областта на кардиохирургията, неврохирургията, неврологията, ортопедията, травматологията и урологията. Пример за такива медицински изделия са: сърдечна клапна протеза, съдова протеза за гръдна и коремна аорта, стентове, ставни протези за тазобедрена или колянна става, кохлеарни импланти, кардиостимулатори, изделия за лечение на мозъчни аневризми и инсулт, гръбначни стабилизации, импланти за невростимулация и т.нар. "изкуствено сърце".

Кои са най-новите медицински изделия, които здравната каса поема?

НЗОК разширява обхвата на медицинските изделия, които заплаща, с нови групи иновативни и високотехнологични изделия. Например:

Хибридна протеза за тотално заместване на торакалната аорта. Хибридната протеза е на стойност 16 259,00 EUR. и се използва при пациенти със сложни аневризми и дисекация на аорта, които са животозастрашаващи състояния, като протезата позволява едновременно отворено и ендоваскуларно (вътресъдово) лечение.

Интратекална система за лечение на спастицитет. Интратекалната система за лечение на спастицитет (ИТБ терапия) включва хирургично имплантиране на помпа в корема, която непрекъснато доставя медикамента баклофен директно в гръбначномозъчната течност. Това осигурява значително намаляване на мускулния спазъм с по-малко странични ефекти, като сънливост, в сравнение с пероралните лекарства. За посочените групи иновативни медицински изделия, които НЗОК заплаща от 2025 г., пациентите не дължат доплащане, защото се реимбурсират 100%.

Иновативна система за автоматично подаване на инсулин при пациенти с диабет, базирана на смартгард технология - поставя се в лечебни заведения за болнична помощ на пациенти с диабет тип 1, включително и на деца. Стойността на това изделие е 8 889,32 EUR. Иновативните инсулинови помпи се поставят само в условията на болнична медицинска помощ и се заплащат напълно от НЗОК, като пациентите не дължат доплащане. Към системата безвъзмездно за пациента се осигуряват и необходимите консумативи за период от 3 месеца

От 2025 г. НЗОК заплаща за видеокапсула за ендоскопия

на дебело и тънко черво с оптичен домейн на стойност 1125 EUR. Тази методика за капсулна ендоскопия (поглъщане на капсула, с която се извършва ендоскопско видеонаблюдение) е приложима при пациенти, при които съществуват трудности за достигане и визуализация на зони от стомашно-чревния тракт чрез гастроскопия и колоноскопия.

Как да разберем кои изделия здравната каса заплаща напълно и за кои поема част от разходите?

Медицинските изделия, които НЗОК заплаща напълно, са включени в Списък на медицински изделия, принадлежащи към определена група и прилагани в болничната медицинска помощ. Списъкът е достъпен на интернет страницата на НЗОК.

При кардиологичен проблем, например пациент, попаднал в болница, не би трябвало да доплаща, ако лечението ще се осъществи с медицинско изделие, което се заплаща напълно от НЗОК. Това са състояния, при които се прилагат клапни протези, стентове, включени в списъка.

Всеки пациент може да се запознае с конкретните видове медицински изделия, както и със стойността, която НЗОК заплаща за тях на официалната интернет страница на НЗОК.

Има случаи, при които НЗОК заплаща само до определена стойност, а пациентите доплащат разликата в цената. Тези изделия също са включени в Списък на НЗОК, за които институцията заплаща в условията на болничната медицинска помощ.

В някои клинични пътеки има медицински изделия, които НЗОК не заплаща - очна леща например при лечение на "перде" на окото. Такива медицински изделия са за сметка на пациента и тяхното заплащане не се поема от бюджета на НЗОК. Медицинските изделия, които не се реимбурсират от НЗОК, са изрично посочени в алгоритмите на клиничните пътеки.

