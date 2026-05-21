Първият курс завършили парамедици в Добрич получи дипломи

На тържествена церемония в Добрич бяха връчени свидетелствата за професионална квалификация на първия курс завършили парамедици, обучени в Добрич от Центъра за професионално обучение към бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров".

Директорът на Центъра за професионално обучение доц. Мариана Йорданова подчерта обществената значимост на професията и каза: „Вие сте обучени да помагате в спешни ситуации и да бъдете полезни на обществото. Дори и да не упражнявате професията, знанията ви ще помагат в реалния живот.". Двама от дипломираните работят като парамедици, а трети започва работа от 1 юни. Четирима курсисти са се явили успешно и на предварителен изпит за продължаване на обучението си в Бургаския университет..Общият брой на дипломираните специалисти е 23-ма

.Обучението е организирано от Центъра за професионално обучение към бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" и започна през януари 2025 година.„Това е първият организиран курс за парамедици в град Добрич и е наистина знаменателно събитие за нас", подчерта д-р Винцянова.Курсистите са преминали общо 1000 часа обучение, разпределени в два семестъра – 450 часа теоретична подготовка и 550 часа практика. Важна част от подготовката е бил и практическият стаж, проведен в периода от ноември 2025 година до края на февруари 2026 година в болницата в Добрич и други медицински структури.

Един от дипломираните работи като парамедик в Дома за пълнолетни лица с деменция в село Опанец, като за работата му има отлични отзиви. Друг е назначен неотдавна в Дома за стари хора. Новите специалисти ще могат да се реализират в сферата на спешната помощ, болници, социални услуги, домове за възрастни хора и центрове за деца с увреждания. Сред завършилите има представители на Добрич, Тервел и Генерал Тошево.

Ректорът на бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" проф.. д-р Сотир Сотиров съобщи, че едномесечният срок, в който решението за разкриване на филиал за обучение на медицински сестри на Бургаския университет в Добрич е трябвало да бъде публикувано на сайта на Министерски съвет, е изтекъл и предстои самото вземане на решението. След това то трябва да мине и през гласуване в Народното събрание. Национална агенция за оценяване и акредитация даде положителна оценка на проекта за откриване на филиал на Бургаския университет в Добрич.