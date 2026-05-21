Болницата има над 4-годишен опит в прилагането на терапията

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда продължава да има водеща роля в развитието на съвременната нуклеарна медицина и прецизната онкология в България, предлагайки модерна терапия с Лутеций (Lu-PSMA терапия) за пациенти с напреднал рак на простатата.

Лечението е предназначено за пациенти с метастатичен или прогресиращ рак на простатата, особено в случаите, когато стандартните методи като хормонална и химиотерапия вече не дават достатъчно добър резултат. През последните години терапията с Lu-PSMA се утвърди като един от най-перспективните таргетни методи за лечение на напреднал рак на простатата в Европа.

В АСК УМБАЛ Токуда тя се прилага от 2022 г., когато методът е въведен за първи път в България. До момента екипът е провел над 30 терапии, като през последните години болницата изгради цялостен клиничен подход за подбор на пациентите, провеждане на лечението и дългосрочно проследяване на резултатите.

Подготовката и прилагането на терапии, базирани на Лутеций, е високоспециализиран и сложен процес, който изисква модерна инфраструктура, стриктни стандарти за радиационна безопасност, специализирана радиофармацевтична експертиза и тясна координация между множество медицински и технически екипи. Това е и една от причините подобни терапии да се извършват само в ограничен брой високоспециализирани центрове.

АСК УМБАЛ Токуда има пионерска роля в тази област в България, като е първата институция в страната, въвела терапията с Лутеций в клиничната практика, като към момента остава единствения център, който прилага Lu-DOTA терапия.

Лечебната програма се осъществява чрез координираната работа на мултидисциплинарен екип, включващ специалисти по нуклеарна медицина, медицинска онкология, лъчетерапия, образна диагностика, медицинска физика, радиофармация и специализирани медицински сестри.

„Терапията с Лутеций не е просто една процедура. Тя изисква внимателен подбор на пациентите, детайлна образна оценка, прецизно планиране на лечението и проследяване от опитен мултидисциплинарен екип.“, споделя д-р Вихрен Маринов от Клиниката по нуклеарна медицина към АСК УМБАЛ Токуда.

В болницата функционира специализиран мултидисциплинарен онкологичен борд за пациенти, подходящи за Lu-PSMA терапия, като всеки случай се разглежда индивидуално с цел определяне на най-подходящата терапевтична стратегия.

Клинични проучвания показват, че Lu-PSMA терапията може да подпомогне забавянето на прогресията на заболяването, удължаването на преживяемостта и подобряването на качеството на живот при правилно подбрани пациенти с напреднал рак на простатата.

От тази година терапията с Лутеций се финансира от Министерството на здравеопазването, а с предстоящите механизми за финансиране в системата на здравеопазването се очаква допълнително достъпът на пациентите до това иновативно лечение да бъде подобрен.