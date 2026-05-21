Министър Ивкова продължава диалога със съсловните и професионалните организации в здравеопазването

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова продължава поредицата от срещи със съсловни, професионални и болнични организации, дружества и асоциации в сектора, насочени към активен диалог по ключовите предизвикателства пред здравната система и възможностите за развитие на политиките в здравеопазването.

След проведената миналата седмица среща с представители на Български лекарски съюз, в Министерството на здравеопазването бяха поканени и представители на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и Български съюз на лекарските асистенти и фелдшерите.

В рамките на разговора с БАПЗГ беше обсъден механизмът за въвеждане на модел на патронажна грижа, приет от служебното правителство, както и необходимостта от регламентиране на начина на предоставяне на здравни и социални услуги в домашна среда от страна на професионалистите по здравни грижи.

Министър Ивкова подчерта, че подкрепя развитието на патронажната грижа, но е необходимо да бъде извършен подробен преглед на разписаните дейности, финансовите разчети и цялостната организация по прилагането ѝ, така че тя да бъде ефективна, работеща и реално приложима в дългосрочен план.

„За мен и моя екип всяка политика, насочена към промоция на здраве, профилактика и ранна превенция, е инвестиция в по-устойчива здравна система. Българското здравеопазване трябва постепенно да премине от модел, фокусиран основно върху болестта, към модел, който поставя много по-силен акцент върху здравето и грижата за човека преди развитието на заболяването", заяви министър Ивкова.

Това уверение министърът направи и по време на срещата с представители на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите. В рамките на ползотворния диалог те представиха изготвеното от организацията концептуално предложение за регламентиране на професионалната дейност на лекарските асистенти и реалното им интегриране в здравната система.

Обсъдени бяха най-актуалните предизвикателства пред професията, възможностите за нормативни промени, както и необходимостта от ясно разписване на правомощията на лекарските асистенти и фелдшерите в системата на здравеопазването.

Министър Ивкова пое ангажимент да се запознае подробно с всички представени предложения и подчерта, че активният диалог със съсловните и професионалните организации ще продължи. По думите ѝ именно активната комуникация с представителите на сектора е ключова за намирането на работещи решения и за реализирането на политики, съобразени с реалните потребности на системата.

След индивидуалните срещи с организациите ще бъде организирана и обща среща за обсъждане на най-важните теми, приоритети и възможности за развитие на здравеопазването.