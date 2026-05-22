През идната седмица се очакват краткотрайни валежи. Това обуславя и разнообразието от оплаквания при хората. Промените на времето оказват влияние предимно върху възрастните хора с хронични сърдечносъдови заболявания и изложените на постоянен стрес, тъй като при тях са силно изчерпани компенсаторните възможности.

Метеорологично чувствителните хора реагират на промяната на времето със слабост, главоболие, болезнени усещания в ставите и мускулите. При повишаване на атмосферното налягане небето се изчиства от облаците и преобладава слънчево време. Човешкият организъм реагира с повишаване на артериалното налягане. В тази ситуация е добре

да се намали темпът на работа,

да се приемат повече течности - най-добре билкови чайове, които имат успокоително действие от жълт кантарион, маточина, мента и билката душица.

Заради липсата на достатъчно витамин D лошото време може не само да развали настроението ви, но и да докара безсъние, световъртеж, да ви накара да се чувствате уморени без причина или да ви направи по-раздразнителни. В такива дни се засилват мигренозните оплаквания. Добре е да се увеличи приемът на витамини от група В и С, които укрепват съдовете и влияят благоприятно на нервната система.

За да преодоляваме по-леко промените на времето, е добре да закаляваме организма. За целта е добре да сме по-често на открито. Редуването на топли и студени компреси облекчава болката при ставни заболявания.

Решението за по-лесно преодоляване на проблемите от променливото време се крие в промяна на хранителния режим. Добре е да се поемаме по-малки количества храна, като в менюто трябва да присъстват пресни или задушени плодове и зеленчуци. За препоръчване е чиния супа с месо и зеленчуци вместо чаша кафе. За подобряване на циркулацията на кръвта е важен микроелементът хром, който се съдържа в гъбите, стафидите и ядките. За жените е нужно повече желязо и трябва да ядат ябълки, магданоз, задушен грах и тиквени семки. Най-важното е да приемате

достатъчно вода с прясно изцеден лимон

Независимо от променливото време УВ индексът остава сравнително висок през целия период. Храните, които трябва да увеличим при висок УВ индекс, са чушките, тъй като са източник на витамин А, който предпазва кожата от по-сериозни изгаряния. Чери доматите пък съдържат по-голямо количество от антиоксиданта ликопен, който предпазва кожата от външните агресивни фактори. Динята също съдържа ликопен. Зеленият чай, освен че е добро средство за рехидратиране на кожата, я защитава и от високите нива на УВ индекса. Бета-каротинът е съединение, което се открива в портокалите, в червените плодове и зеленчуци. Антиоксидантите в тях помагат за здравословен блясък на кожата. Витамин В успокоява дразненето и зачервяването на кожата и подхранва защитния й слой. Витамин С е необходим за образуването на колаген. По този начин се забавя стареенето на кожата.