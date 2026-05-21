СЗО: Заразените с ебола са 600, очакват се още

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

СЗО съобщава за 600 предполагаеми случая при нарастваща епидемия от ебола.

Очаква се броят им да се увеличи, предупреждава световната здравна организация.

Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус говори по време на пресконференция относно епидемията от ебола в Демократична република Конго и Уганда в Женева на 20 май 2026 г.

Комитетът за извънредни ситуации на СЗО се срещна в Женева в сряда, където генералният директор Тедрос Адханом Гебрейесус потвърди пред репортери, че вирусът остава извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение, но не и пандемична извънредна ситуация.

„СЗО оценява риска от епидемията като висок на национално и регионално ниво и нисък на глобално ниво", каза Тедрос, цитиран от aljazeera.

Предишни данни, докладвани от служители на ДР Конго, бяха за приблизително 131 смъртни случая от 513 предполагаеми случая. Епидемията е възникнала само пет месеца след като ДР Конго обяви предишната си епидемия за приключила.

На същата пресконференция ръководителят на отдела за извънредни ситуации на СЗО Чикве Ихеквеазу заяви, че „абсолютният приоритет на организацията сега е да идентифицира всички съществуващи вериги на предаване".

„Това ще ни позволи наистина да определим мащаба на епидемията и да можем да предоставим грижи", каза Ихеквеазу.

Тедрос обяви извънредно положение за първи път в неделя и каза, че го е направил без да се консултира с други експерти поради спешността на ситуацията.

Здравните власти твърдят, че епидемията се подхранва от щама Бундибуджо, вид вирус Ебола, за който няма ваксина или лечение.

Междувременно говорител на Европейския съюз заяви в сряда, че рискът от епидемия в Европа е „много нисък".

„Знаем, че болестите не спират на границите и това е и случаят с ебола", каза говорителят Ева Хрнчирова пред репортери.

Но няма индикация, че европейците трябва да правят нещо друго, освен да следват стандартните здравни съвети, каза тя.