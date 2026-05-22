Ключова реформа вдига на крака МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив

Родилното на "Весела" трупа загуби и е причина за лошите финансови резултати на цялото лечебно заведение

Ръководството на Община Пловдив представи пред представители на работещите в Акушеро-гинекологичното отделение на ул. „Весела" 5 мотивите за неговото преобразуване и пребазиране в основната сграда на МБАЛ „Св. Мина" на ул. „Иван Вазов" 59. Това стана на среща с кмета Костадин Димитров, заместника му по екология и здравеопазване Иван Стоянов, шефката на дирекция „Здравеопазване" Лилия Недева и управителя на лечебното заведение д-р Красимир Вальов дни след като част от персонала излезе на протест с искане на запазване на родилното отделение.

И работещите там настояха структурата да бъде запазена в сегашния ѝ вид, тъй като е предпочитана от социално уязвими групи жени за раждане. От ръководството на болницата и общината обаче подчертаха, че натрупаните финансови загуби поставят под риск функционирането на цялата болница.

Д-р Красимир Вальов обясни, че след решение на Общинския съвет от 15 януари е бил въведен строг мониторинг на дейността на отделението с цел подобряване на финансовите резултати. Анализът е показал, че само за последните месеци структурата е генерирала средно по около 20 000 евро месечна загуба, а за четвъртия месец отрицателният резултат достига 27 365 евро.

По думите му финансовите показатели за периода 2024–2025 г. са особено тревожни. За 2024 г. загубата на отделението е 223 618 лева, а за 2025 г. – 641 465 лева. Според ръководството на болницата именно АГ комплексът формира почти целия отрицателен финансов резултат на МБАЛ „Св. Мина", който към момента възлиза на близо 713 000 лева.

„Това е последният шанс да спасим цялата болница, защото ние нямаме възможност да дотираме тази дейност", заяви д-р Вальов.

По време на разговорите беше посочено още, че Община Пловдив вече е отпуснала заем на лечебното заведение в размер на 420 000 лева. В началото на годината болницата е била принудена да ползва и револвиращ кредит от Българската банка за развитие в размер на 255 000 евро, с който са осигурявани средства за работни заплати и осигуровки на персонала.

„Револвиращият кредит има лимит и той вече е почти изчерпан. Ще можем да поемаме тези ежемесечни загуби само още един месец", подчерта д-р Вальов.

Според ръководството преструктурирането ще позволи сериозно оптимизиране на разходите – за транспорт, електроенергия, отопление, медикаменти и издръжка. Предвижда се петият етаж на основната сграда на болницата да бъде преустроен в модерен хирургичен блок със самостоятелна операционна и реанимационни легла, отговарящи на съвременните медицински изисквания.

След преобразуването ще бъде запазена гинекологичната дейност с 16 легла, които ще бъдат разположени в новото отделение. В същото време в Пловдив и областта функционират общо 360 акушерски легла, а заедно с гинекологичните – 435. Средногодишно в региона се регистрират между 6500 и 7000 раждания.

„Социално уязвимите групи раждат не само в МБАЛ „Св. Мина", но и в УМБАЛ „Свети Георги", УМБАЛ „Пловдив" и други лечебни заведения", посочи д-р Вальов. Той уточни, че след разглеждане на досиетата на служителите от седемчленна комисия на всеки е било предложено да запази основната си работа в структурата на болницата. Част от служителите обаче са избрали да напуснат по собствено желание.

Д-р Вальов припомни, че на ул. „Весела" ще бъде изграден първият в България общински център за продължителни грижи и палиативна медицина, който ще се ползва не само от жителите на Община Пловдив, но и от тези на цяла Южна България.