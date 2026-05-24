Дори малко зехтин в храната, но редовно, забавя стареенето

Най-полезен е студено пресованият, защото е богат на антиоксиданти

Ползите за здравето от зехтина са известни отдавна, но все още се спори какво количество е добре да се приема от него. Особено след като хиляди хора взеха да го пият на гладно сутрин заради твърдения, че намалява вътрешните възпаления и подобрява храносмилането. И още толкова започнаха да заспиват със супена лъжица зехтин, защото това предотвратявало вредния нощен глад и увеличавало усвояването на полезни хранителни вещества по време на сън. По въпроса са правени редица изследвания и повечето доказват, че зехтинът наистина е полезен, но прекомерната му употреба крие риск от напълняване, което от своя страна води до редица здравословни проблеми.

“Дейли мейл” обаче съобщи, че на последния Европейски конгрес по затлъстяване в Истанбул са били представени данни от нови проучвания, които са установили, че дори приемането на минимално количество, но редовно има положителен ефект върху здравословното състояние и потенциално може да забави стареенето. Въпросът е колко полифеноли той съдържа.

Това са органични съединения, които се срещат естествено в доста растения, не само в маслините, от които се прави зехтинът. Те са много полезни заради антиоксидантното си действие. Затова учени в Испания се тествали как приемането им въздейства на продължителността на живот. За целта са проследявали медицинските показатели и начин на хранене на 1709 възрастни хора в продължение на десетилетие. Открили са, че при консумиращите най-големи количества полифеноли рискът от по-бързо скъсяване на теломерите - биологичен маркер на стареенето, е с 52% по-нисък. Освен това ефектът е най-силно изразен при възрастни под 64-годишна възраст, което показва, че ако човек започне да си ги набавя редовно, дори в малки количества, има шанс да доживее до дълбоки старини в добро здраве.

“Тези растителни съединения могат да помогнат за защитата на клетките

от оксидативен стрес и нискостепенно възпаление, като и двете са свързани със стареенето и дългосрочния риск от заболяване”, казва диетологът Роб Хобсън. Което обяснява и защо средиземноморската диета, в която съществува изобилие от полифеноли, отдавна се свързва с по-дълга продължителност на живота и по-ниски нива на сърдечносъдови заболявания.

Изследователите обаче казват, че има значение и какъв зехтин се използва. Най-много полифеноли се съдържат в този, който е направен от механично, студено пресоване на маслини, без никаква термична или химическа обработка. Той е с тъмнозелен цвят и леко горчив вкус. Търговското му наименование е “екстра върджин” и обикновено е по-скъп от останалите видове, в които мазнината е извлечено чрез нагряване на маслините. При такъв процес се губят някои от здравословните хранителни вещества, но пък се добиват по-големи количества и на по-достъпна цена.

Така че, ако си поръсвате само салатата с екстра върджин всеки ден, вероятно ще си осигурите същото количество полифеноли както при пиенето на супена лъжица от друг вид зехтин преди лягане. А и може да си ги набавите също от плодове като боровинки, къпини, ягоди, малини, арония, зелен и черен чай, кафе, дори червено вино.

“Представеното на Европейския конгрес по затлъстяване проучване е интересно, защото допълва идеята, че богатите на полифеноли храни могат да подкрепят по-здравословното биологично стареене, но не става въпрос за една магическа храна. Екстра върджин зехтинът се разглежда като част от по-широка средиземноморска диета, богата на зеленчуци, плодове, боб, леща, ядки, семена и пълнозърнести храни”, обяснява Роб Хобсън.

А и предишни проучвания също са показвали, че той може да помогне

за предпазване на сърцето от стрес

и други негативни влияния на заобикалящата ни среда. Американско изследване например установи, че приемането на малко зехтин всеки ден може да редуцира вредните сърдечносъдови ефекти, свързани със замърсяването на въздуха. По време на това проучване, ръководено от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, доброволци са били излагани на контролирани нива на мръсен въздух в продължение на седмици.

През това време на част от тях са давани хранителни добавки със зехтин и рибено масло. Америкнските учени са установили, че излагането на замърсяване причинява стесняване на кръвоносните съдове. Това води до повишаване на кръвно налягане и сърдечно натоварване. Вредният ефект обаче е бил най-малък при приемалите зехтин. Открито е било също, че той помага на тялото и да разгражда опасни кръвни съсиреци.

Изследователите обаче предупреждават да не се гледа на зехтина като на чудодейна храна, защото може да бъде вреден, ако се консумира в големи количества. Супена лъжица от него

съдържа около 120 калории

Затова те смятат, че ползите са най-големи, когато замества по-малко здравословни мазнини, а не просто да се добавя към вече богата на енергия храна. Според тях това обяснява и защо средиземноморската диета получава толкова голямо внимание през последните години. В нея зехтинът е основен източник на мазнини, но се консумират много растителни храни, включително плодове, зеленчуци, ядки и бобови растения, които също са богати на полифеноли. Червено месо се яде рядко, а пилешкото и рибата – в умерени количества. Така се постига високо ниво на полезни за тялото вещества, но с ниско ниво на мазнини.