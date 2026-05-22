ЕС е напът да одобри лекарство срещу затлъстяване

Здравните власти на Европейския съюз (ЕС) одобриха таблетките за орален прием „Вегови" (Wegovy) - лекарството против затлъстяване, продавано от датския гигант „Ново Нордиск" (Novo Nordisk), което вече е разрешено в САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Европейска агенция по лекарствата (EMA) препоръча разширяване на обхвата на разрешителното за пускане на пазара на ЕС на „Вегови", така че да бъдат включени и таблетките за орален прием за контрол на теглото, се посочва в комюнике, публикувано днес.

Европейска комисия все още трябва официално да потвърди това решение, но обикновено това е просто формалност.

Тези таблетки, които ще се отпускат само с рецепта, са предназначени за възрастни за разлика от инжекционната версия, която в някои случаи може да се използва още от 12-годишна възраст, отбелязва агенцията.

Това е първият аналог на глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1), предназначен за контрол на теглото и разработен за перорално приложение, припомня агенцията.

Таблетките „Вегови" засега са налични само в САЩ, където се радват на голям успех с над 200 000 предписвания седмично, подчерта „Ново Нордиск" при представянето на резултатите си за първото тримесечие.

Тогава компанията посочи, че продуктът трябва да бъде достъпен и на други пазари през втората половина на 2026 г.

Тази орална версия е допринесла за подобряването на резултатите на датския гигант, който миналата година започна мащабно преструктуриране, повлияно по-специално от конкуренцията на американската компания „Илай Лили" (Eli Lilly).

След като разширението на обхватa бъде официално одобрено в ЕС, решенията относно цената и възстановяването на разходите ще се вземат от всяка страна членка поотделно.