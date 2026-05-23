Кметът на Петрич пред министър Ивкова: Няма лекари и сестри, общинските болници са в риск

Работна среща между ръководството на Националното сдружение на общините и министъра на здравеопазването Катя Ивкова, заместник-министрите проф. Петко Салчев и Галя Александрова, както и екипа на Министерството, се проведе в сградата на Министерство на здравеопазването.

Кметът на община Петрич и член на УС на НСОРБ Димитър Бръчков подчерта, че недостигът на медицински сестри и лекари вече поставя под сериозен риск функционирането на общинските болници и системата на детското и училищното здравеопазване, съобщиха от Община Петрич.

Той посочи, че общинската болница, която обслужваща населението на четири общини - Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, въпреки значителните усилия на местните власти за стимулиране, привличане и задържане на кадрите - финансово подпомагане, осигуряване на квартири и други социални придобивки - кадровият дефицит продължава да се задълбочава.

Димитър Бръчков обърна внимание, че частните болници често успяват да привличат специалистите с по-високи възнаграждения, което обезсмисля усилията на общините.

Кметът на община Карлово и член на УС на НСОРБ д-р Кабаиванов предложи МЗ да разработи правила, съгласно които завършващите по държавна поръчка медицински кадри да бъдат задължени в продължение на 3 години да работят в общински болници. Кметът посочи, че по този начин ще бъде преодолян кадровия дефицит, като в същото време на новозавършилите ще бъде дадена възможност да придобият специалност при облекчени условия.

Кметът на община Димитровград, зам.-председател на УС на НСОРБ, Иво Димов акцентира върху преговорите по Националния рамков договор и тревогите на общинските болници, свързани с недостатъчните цени на клиничните пътеки, които според управителите вече трудно покриват реалните разходи на лечебните заведения.

По думите му очакванията на болниците са за сериозна актуализация на стойностите на клиничните пътеки - 25%, съобразена с икономическите условия и растящите разходи за издръжка и персонал.

Димов постави и въпроса за високите изисквания към работата на общинските болници, на които лечебните заведения все по-трудно успяват да отговорят заради недостига на медицински кадри.

Кметът на община Бургас и член на УС на НСОРБ Димитър Николов подчерта, че общините полагат максимални усилия за привличане и задържане на медицински специалисти, но въпреки това недостигът на медицински сестри остава изключително сериозен.

В отговор на поставените проблеми с общинските болници и кадровия дефицит здравният министър Катя Ивкова призна, че ситуацията е сериозна и подчерта, че държавата трябва да намери механизъм за гарантиране на достъпа до здравни услуги във всички региони на страната.

Тя обърна внимание и на необходимостта да бъдат преразгледани част от изискванията и алгоритмите, по които работят лечебните заведения, така че системата да отговаря на реалната ситуация с липсата на кадри.