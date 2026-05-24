Колко често трябва да си миете косата? Учените най-накрая разрешават дебата

Това е въпрос, който разделя социалните медии и фризьорите от години: колко често трябва да си миете косата?

Докато някои хора се кълнат, че се нуждаят от ежедневно изплакване, за да се чувстват без мазнини, много други настояват да използват шампоан възможно най-малко, пише "Дейли мейл".

Сега учените най-накрая разрешиха дебата.

И отговорът им може да е разочароващ за всеки, който мрази да си мие косата.

Според експертите, косата ви обикновено е най-щастлива и здрава, когато се мие пет или шест пъти седмично.

В едно проучване изследователите установили, че миенето почти всеки ден води до най-добро състояние на скалпа и най-много „страхотни дни за коса".

Въпреки че изследователите предупреждават, че точната честота ще зависи от типа коса, те предполагат, че притесненията за „прекомерно миене" са неоснователни.

Д-р Шилпи Кетарпал, сертифициран дерматолог в клиниката в Кливланд, предупреждава: „Когато косата и скалпът не се почистват достатъчно често, може да се стигне до свръхрастеж на бактерии и дрожди."

Дебатът за това колко често трябва да си миете косата е разгорещен от години в социалните мрежи, като много хора са убедени, че техният метод е най-добрият.

От една страна, широко разпространено е схващането, че твърде честото миене с шампоан може да увреди косата или да доведе до омазняване на скалпа с течение на времето.

В публикация в Reddit, един потребител на социалните мрежи написа: „Ако изплаквам косата си след тренировка, мога да издържа седмица без шампоан и тя изглежда добре."

„Косата ми е гъста и къдрава и е много по-добре, ако не използвам шампоан всеки ден; понякога просто я намокрям и слагам балсам", добави друг.

Друг коментиращ написа: „Аз наистина си мия косата с шампоан веднъж или два пъти месечно, ако дори и толкова."

По същия начин някои потребители на социалните мрежи казват, че са се заклели да не използват шампоан напълно и са „привикнали" косата си да се нуждае от по-рядко почистване.

Много хора обаче все още казват, че чакането повече от ден-два между измиванията ги кара да се чувстват мазни и мръсни.

„Косата ми трябва да се мие с шампоан през ден, иначе става лепкава и отвратителна", написа един коментиращ. Друг каза, че косата му се е чувствала „толкова мека и красива, хидратирана", когато я е мила с шампоан всеки ден.

Изследванията показват, че застъпниците на по-честото миене са прави.

Проучване, проведено от Procter & Gamble, е набрало над 1500 мъже и жени, за да участват в изпитване, тестващо ефектите от различните схеми за миене на косата.

Участниците миели косата си веднъж седмично, два пъти седмично, три до четири пъти седмично или пет до шест пъти седмично.

След това те оценили колко здрава се е чувствала косата им, както и колко „дни с чудесна коса" са имали в рамките на една седмица.

Изследователите установили, че колкото по-често хората си миели косата, толкова по-добре я смятали за добри изглеждаща.