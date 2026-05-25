Случаите на предполагаема ебола в Конго надхвърлиха 900

Властите в Демократична Република Конго (ДР Конго) съобщиха, че броят на случаите на предполагаемо заразяване с ебола в страната е надхвърлил 900, предадоха ДПА и Франс прес.

От началото на епидемията в ДР Конго са регистрирани 904 случая на предполагаемо заразяване, от които 101 са потвърдени, съобщи Министерството на комуникациите в публикация в Екс.

Властите коригираха броя на предполагаемите смъртни случаи на 119, което е по-малко от съобщените по-рано 204. Потвърдените смъртни случаи от заболяването остават десет, след като бяха установени чрез лабораторни тестове.

Епидемията от ебола продължава да бушува в провинциите Итури, Северно Киву и Южно Киву, съобщи министерството.

"Със засилване на усилията за наблюдение в рамките на борбата срещу ебола в ДР Конго, до момента са идентифицирани над 900 предполагаеми случаи, от които 101 потвърдени", написа генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус в Екс, без да споменава броя на смъртните случаи.

В съседна Уганда бяха регистрирани пет потвърдени случаи, свързани с епидемията в източната част на ДР Конго. Уганда не публикува данни за предполагаемите случаи. СЗО предполага, че действителният брой на случаите е значително по-висок, тъй като разпространението на ебола в източната част на ДР Конго е останала незабелязана в продължение на седмици и не всички случаи са били докладвани. Вече са били разследвани няколко необясними смъртни случаи.

Ебола е заразно и животозастрашаващо инфекциозно заболяване. Настоящата епидемия е особено трудна за овладяване, тъй като няма нито ваксина, нито специфично лечение за редкия щам "Бундибугио", който е в основата на настоящата епидемия.

В ДР Конго едва няколко лаборатории извършват тестове за вируса на този етап, а огнището на заразата е разположено в отдалечен, труднодостъпен район, измъчван от въоръжени групировки.

СЗО смята, че рискът от заразяване е много висок в ДР Конго, висок в региона, но нисък в световен мащаб.

Според СЗО ебола е отнела живота на над 15 000 души в Африка през последните 50 години, като смъртността варира между 25 и 90 процента, пише БТА.