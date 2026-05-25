СЗО: Бързо разпространяващата се епидемия от ебола изпреварва усилията ни за реагиране

Тедрос Аданом Гебрейесус

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус днес заяви, че бързо разпространяващата се епидемия от ебола в ДР Конго и Уганда изпреварва усилията за реагиране и предполагаемите смъртни случаи са достигнали 220 души, предаде Ройтерс.

“Спешно ускоряваме операциите, но в момента епидемията ни изпреварва”, каза Гебрейесус и добави, че страните, граничещи с ДР Конго, където е огнището на заразата, трябва незабавно да вземат съответните мерки, пише БТА.

По-рано днес Уганда съобщи за още два случая на заразени с ебола, с което броят на пациентите с потвърдено заболяване достигна седем. 

СЗО обяви огнището на редкия щам Бундибугио (Bundibugyo) за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

Гебрейесус обяви, че утре ще пътува до ДР Конго и че отговорът относно бързо разрастващото се огнище е усложнен от факта, че в провинциите Итури и Северно Киву в ДР Конго, където се разпространява заразата, цари несигурност, а срещу щама Бундибугио няма одобрена ваксина.

