СЗО: Бързо разпространяващата се епидемия от ебола изпреварва усилията ни за реагиране

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус днес заяви, че бързо разпространяващата се епидемия от ебола в ДР Конго и Уганда изпреварва усилията за реагиране и предполагаемите смъртни случаи са достигнали 220 души, предаде Ройтерс.

“Спешно ускоряваме операциите, но в момента епидемията ни изпреварва”, каза Гебрейесус и добави, че страните, граничещи с ДР Конго, където е огнището на заразата, трябва незабавно да вземат съответните мерки, пише БТА.

По-рано днес Уганда съобщи за още два случая на заразени с ебола, с което броят на пациентите с потвърдено заболяване достигна седем.

СЗО обяви огнището на редкия щам Бундибугио (Bundibugyo) за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение.

Гебрейесус обяви, че утре ще пътува до ДР Конго и че отговорът относно бързо разрастващото се огнище е усложнен от факта, че в провинциите Итури и Северно Киву в ДР Конго, където се разпространява заразата, цари несигурност, а срещу щама Бундибугио няма одобрена ваксина.