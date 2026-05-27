Лекари предупреждават за опасен оток без обрив

Проф. д-р Мария Стаевска

Събуждате се с подуто лице, устни или ръка. Първата мисъл почти винаги е: алергия. Но в новия епизод на подкаста „Докторе, кажи“ проф. д-р Мария Стаевска предупреждава, че понякога зад познатия симптом може да стои рядка, но опасна диагноза - наследствен ангиоедем.

Проф. Стаевска е един от водещите специалисти по клинична алергология у нас, заместник-председател на Българското дружество по алергология и основател на асоциация „Ангиоедем, уртикария и астма“. Тя обяснява най-важната разлика: при алергия обикновено има сърбеж и обрив, докато при наследствения ангиоедем често има само оток.

„Когато няма обриви, няма сърбежи, а само отоци, всъщност може да се касае за наследствен ангиоедем“, казва проф. Стаевска. И добавя най-тревожното: този оток може да засегне ларинкса и да доведе до задушаване.

Опасното е, че болестта изглежда банално. Човек чака да мине, взема антихистамин, отлага лекаря. А при наследствения ангиоедем стандартните лекарства за алергия не помагат.

В целия епизод ще чуете как да различите тревожния оток, защо част от пациентите в България още не са диагностицирани и как един въпросник може да насочи човек към правилния специалист.

