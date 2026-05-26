Доц. д-р Трифон Вълков: Рискът от разпространение на ебола в Европа остава нисък

Над 900 души са предполагаемо заразени с ебола в Демократична република Конго, а потвърдените случаи вече са 101. Ситуацията и риска от разпространение на вируса коментира доц. д-р Трифон Вълков, инфекционист и директор на Клиниката по невроинфекции в Инфекциозна болница, в ефира на „Твоят ден" по NOVA NEWS.

По думите му към момента няма сериозен риск за Европа. „Това, което се случва в Конго, е 17-ата обявена епидемия от ебола в страната, която има опит с подобни ситуации", заяви специалистът.

Доц. Вълков подчерта, че еболата остава една от най-смъртоносните вирусни трески. „Познати са пет щама на вируса, като при три от тях смъртността е над 50%. Щамът, който е установен в Конго, е един от тях", обясни той.

Инфекционистът уточни, че заразяването става основно при близък контакт с телесни течности и секрети на болни хора. „Рискът от предаване по въздушно-капков път е изключително нисък", посочи доц. Вълков. Според него най-голямата опасност е за медицинските екипи и хората, които работят с биологични материали от заразени пациенти. „При неправилно съхранение и боравене с кръв и биологични продукти съществува риск от разпространение на инфекцията", предупреди той.

Доц. Вълков отбеляза, че човек е най-заразен именно в момента на настъпване на смъртта, което прави работата с телата на починали пациенти изключително рискова. Специалистът подчерта, че спазването на базови хигиенни мерки остава ключово за ограничаване на разпространението на вируса. По думите му за най-опасния щам на ебола вече има разработена ваксина, но за настоящия вариант на вируса все още няма одобрено специфично лечение.

Доц. Вълков коментира и сезонните инфекции в България. Според него през летните месеци може да се очаква увеличение на стомашно-чревните заболявания. „Най-важното е приемът на повече течности", обясни инфекционистът. Той препоръча и спазване на подходящ хранителен режим при стомашно-чревни инфекции. „Трябва да се избягват храни с дразнещ ефект върху стомашната лигавица, като пикантните и мазните храни", допълни доц. Вълков.