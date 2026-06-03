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Болки в корема плюс оток? Това е важен сигнал (Видео)

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Проф. д-р Мария Стаевска и Мила Иванова (от ляво надясно)

Наследственият ангиоедем не е само подуто лице или ръка. В новия епизод на подкаста „Докторе, кажи“ проф. д-р Мария Стаевска обръща внимание на симптом, който често обърква и пациенти, и лекари - тежките коремни кризи.

„Около 90% ги има“, казва тя за коремните пристъпи при наследствен ангиоедем. Болката може да бъде силна, с гадене, повръщане, диария и картина, която понякога се приема за инфекция или дори „хирургичен корем“.

Проф. Стаевска, един от водещите специалисти по клинична алергология у нас, подчертава, че съчетанието между повтарящи се отоци и коремни кризи трябва да насочи към наследствен ангиоедем. Особено когато няма обрив и сърбеж и когато стандартното лечение за алергия не помага.

Това е важно, защото според нея има пациенти, които са били оперирани ненужно заради неразпознати коремни пристъпи. А диагнозата всъщност може да бъде поставена с лабораторни изследвания - проф. Стаевска посочва С3, С4 и С1 инхибитор.

В епизода ще чуете защо фамилната история също има значение, защо роднините на диагностициран пациент трябва да бъдат изследвани и как един привидно „стомашен“ проблем може да се окаже част от рядка генетична болест.

Гледайте новия епизод на „Докторе, кажи!“:

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Проф. д-р Мария Стаевска и Мила Иванова (от ляво надясно)
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