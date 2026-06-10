Кога отокът не е алергия, а спешен случай (Видео)

Една от най-честите грешки при наследствен ангиоедем е, че хората го приемат за алергия. В новия епизод на „Докторе, кажи“ проф. д-р Мария Стаевска обяснява защо това може да бъде опасно забавяне.

„Много често всъщност то се възприема като алергия и се пият антихистамини, но антихистамините въобще не могат да повлияят отока при наследствен ангиоедем“, казва тя.

Гостът в епизода е сред лекарите, които от години работят за по-доброто разпознаване на заболяването у нас. Наследственият ангиоедем е рядка генетична болест, при която пристъпите на оток може да засегнат лице, крайници, корем, а в най-опасните случаи - дихателните пътища.

Проф. Стаевска обяснява, че при алергичните реакции обикновено има бърз ефект от познатите лекарства - антихистамини, кортикостероиди, адреналин при шок. При наследствения ангиоедем механизмът е различен и затова реакцията е друга: отокът може да се развива бавно, да „пълзи“ и да не изчезне за часове.

Точно това е сигналът: ако има оток без обрив и сърбеж, ако не се повлиява от обичайното лечение и ако се повтаря, трябва да се търси специализирана оценка.

В епизода проф. Стаевска разказва и за други състояния, които могат да имитират наследствен ангиоедем – включително отоци при някои лекарства за кръвно, завършващи на „-прил“.

Гледайте новия епизод на „Докторе, кажи!“: